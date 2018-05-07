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  • Балотелли обматерил судью в матче с «Марселем». Нападающего могут дисквалифицировать

Балотелли обматерил судью в матче с «Марселем». Нападающего могут дисквалифицировать

7 мая 2018, 19:56
5

«Ницца» в матче 36 тура чемпионата Франции уступила «Марселю» со счетом 1:2.

Уходя на перерыв при счете 1:1, автор гола в составе гостей Марио Балотелли раскритиковал работу судейской бригады под руководством Антони Гатье.

«*** [гребаные] французские судьи», – цитирует 27-летнего форварда Daily Mail.

Согласно источнику, власти французского футбола могут возбудить дело в отношении Балотелли.

В 36 играх текущего сезона во всех турнирах форвард забил 24 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 Марсель Ницца Балотелли Марио
Комментарии (5)
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OfaZavr
1525712448
да уж из-за судейства у многих нервы сдают, ведь косячат в разных чемпионатах и турнирах постоянно.
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Shogun
1525713626
Да ему вообще положить на ваше разбирательство, он летом уходит обратно в Интер или Милан
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zigbert
1525723442
Эх Марио,опять попал в скандальную хронику.
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Cules2013
1525731091
и что он такого сказал? такое можно услышать буквально в каждом матче. против Балотелли сыграла его репутация.
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Бухбух
1525746977
А то что Месси ругается почему-то никто не хочет замечать.
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