Балотелли обматерил судью в матче с «Марселем». Нападающего могут дисквалифицировать

«Ницца» в матче 36 тура чемпионата Франции уступила «Марселю» со счетом 1:2.

Уходя на перерыв при счете 1:1, автор гола в составе гостей Марио Балотелли раскритиковал работу судейской бригады под руководством Антони Гатье.

«*** [гребаные] французские судьи», – цитирует 27-летнего форварда Daily Mail.

Согласно источнику, власти французского футбола могут возбудить дело в отношении Балотелли.

В 36 играх текущего сезона во всех турнирах форвард забил 24 гола и отдал одну результативную передачу.