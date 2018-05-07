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    Балотелли обматерил судью в матче с «Марселем». Нападающего могут дисквалифицировать

    «Ницца» в матче 36 тура чемпионата Франции уступила «Марселю» со счетом 1:2.

    Уходя на перерыв при счете 1:1, автор гола в составе гостей Марио Балотелли раскритиковал работу судейской бригады под руководством Антони Гатье.

    «*** [гребаные] французские судьи», – цитирует 27-летнего форварда Daily Mail.

    Согласно источнику, власти французского футбола могут возбудить дело в отношении Балотелли.

    В 36 играх текущего сезона во всех турнирах форвард забил 24 гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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    07.05.2018 19:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 05:36

      А то что Месси ругается почему-то никто не хочет замечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 мая 2018, 01:11

      и что он такого сказал? такое можно услышать буквально в каждом матче. против Балотелли сыграла его репутация.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 23:04

      Эх Марио,опять попал в скандальную хронику.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 мая 2018, 20:20

      Да ему вообще положить на ваше разбирательство, он летом уходит обратно в Интер или Милан

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 20:00

      да уж из-за судейства у многих нервы сдают, ведь косячат в разных чемпионатах и турнирах постоянно.

      2
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