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    У Озила проблемы со спиной. Игрок может не поехать на чемпионат мира

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы спины. По этой причине он не принимал участия в поединке 37 тура АПЛ с «Бернли» (5:0).

    «Это повторение его проблем с спиной. Надолго ли он выбыл? Я не знаю. Не думаю, что «Арсенал» сможет рассчитывать на Озила в оставшейся части сезона», – сказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер накануне встречи с «Бернли».

    Таким образом можно предположить, что 29-летний немецкий футболист рискует пропустить чемпионат мира в России.

    В нынешнем сезоне Озил провел 35 матчей, забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

    Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: The Sun

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    07.05.2018 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2018, 18:49

      Здоровья! И поехать на Чемпионат Мира!
      Негоже такому игроку пропускать чемпионат где можно поиграть с реальными игроками в одной команде

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