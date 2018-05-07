У Озила проблемы со спиной. Игрок может не поехать на чемпионат мира

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы спины. По этой причине он не принимал участия в поединке 37 тура АПЛ с «Бернли» (5:0).

«Это повторение его проблем с спиной. Надолго ли он выбыл? Я не знаю. Не думаю, что «Арсенал» сможет рассчитывать на Озила в оставшейся части сезона», – сказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер накануне встречи с «Бернли».

Таким образом можно предположить, что 29-летний немецкий футболист рискует пропустить чемпионат мира в России.

В нынешнем сезоне Озил провел 35 матчей, забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.