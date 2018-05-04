Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию». «Шмели» уже контактировали с 40-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер черно-желтых Петер Штегер покинет клуб по окончании сезона. Одним из кандидатов ему на замену также называется Люсьен Фавр из «Ниццы».

Последним клубом Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре 2017 года.