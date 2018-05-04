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    Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию». «Шмели» уже контактировали с 40-летним специалистом.

    Ранее сообщалось, что нынешний тренер черно-желтых Петер Штегер покинет клуб по окончании сезона. Одним из кандидатов ему на замену также называется Люсьен Фавр из «Ниццы».

    Последним клубом Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре 2017 года.

    Источник: Goal.com

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    04.05.2018 17:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 мая 2018, 23:19

      В.Боаша-в Боруссию, Моуриньо-в Нижегородский "Олимпиец", Манчини-в Гватемалу..
      Быстрее бы Андрей Тихонов начал тренировать топ-клубы,-толку бы в разы было больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 мая 2018, 21:20

      Столько интересных немецкоговорящих тренеров, а они хотят взять иностранца без опыта в Бундеслиге, последним местом работы которого был Китай. Удивительно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 20:53

      Интересно будет посмотреть на его работу.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2018, 19:01

      Хоть поржём.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 4 мая 2018, 17:45

      Ждём Шатова в Дортмунде?

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