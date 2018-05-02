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    Семин надеется, что Чорлука восстановится к игре против «Зенита»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 29 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» поговорил о травмированных футболистах своей команды.

    – К матчу с «Зенитом» Ведран Чорлука полностью восстановится?

    – Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Мануэла Фернандеша.

    – Как будете готовиться к встрече с «Зенитом»?

    – В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре.

    Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг – общая тренировка, а в пятницу – предыгровая разминка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2018 23:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 2 мая 2018, 23:06

      Не забывайте, что именно Чорлука в 2014 году все сломал "Локо" в матче 30 тура против ЦСКА, когда шансы на чемпионство еще были.

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