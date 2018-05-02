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  • Семин надеется, что Чорлука восстановится к игре против «Зенита»

Семин надеется, что Чорлука восстановится к игре против «Зенита»

2 мая 2018, 23:04
1

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 29 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» поговорил о травмированных футболистах своей команды.

– К матчу с «Зенитом» Ведран Чорлука полностью восстановится?

– Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Мануэла Фернандеша.

– Как будете готовиться к встрече с «Зенитом»?

– В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре.

Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг – общая тренировка, а в пятницу – предыгровая разминка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Чорлука Ведран Семин Юрий
Комментарии (1)
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vladik12
1525291581
Не забывайте, что именно Чорлука в 2014 году все сломал "Локо" в матче 30 тура против ЦСКА, когда шансы на чемпионство еще были.
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