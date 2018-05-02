Семин надеется, что Чорлука восстановится к игре против «Зенита»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 29 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» поговорил о травмированных футболистах своей команды.
– К матчу с «Зенитом» Ведран Чорлука полностью восстановится?
– Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Мануэла Фернандеша.
– Как будете готовиться к встрече с «Зенитом»?
– В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре.
Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг – общая тренировка, а в пятницу – предыгровая разминка.
Источник: «Спорт-Экспресс»