Семин надеется, что Чорлука восстановится к игре против «Зенита»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 29 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» поговорил о травмированных футболистах своей команды.

– К матчу с «Зенитом» Ведран Чорлука полностью восстановится?

– Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Мануэла Фернандеша.

– Как будете готовиться к встрече с «Зенитом»?

– В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре.

Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг – общая тренировка, а в пятницу – предыгровая разминка.