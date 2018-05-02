Зидан: «Рад, что «Реал» выбил три топ-команды, но получилось не без страданий»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

«Реал» играл против невероятной команды. «Ювентус» был таким же сильным соперником, «ПСЖ» – равным. Очень рад, что мы выбили три топ-команды, но получилось не без страданий», – сказал Зидан.

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд, повторив достижение «Ювентуса» и «Милана».

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