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    «Бетис» обеспечил себе участие в Лиге Европы

    Вчера состоялся матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Малага». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Благодаря этой победе, клуб из Севильи гарантировал себе в текущем розыгрыше Примеры место не ниже шестого. Оно даст право «Бетису» в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

    Напомним, что последний раз «Бетис» играл в еврокубках в сезоне-2013/14. Тогда он добрался до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в противостоянии «Севилье».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 14:25

      круто, посмотрим, что покажут. испанцы умеют выступать в еврокубках, вот и свежая кровь подоспела. пример Малаги должен быть вдохновляющим.

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