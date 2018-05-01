«Бетис» обеспечил себе участие в Лиге Европы

Вчера состоялся матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Малага». Игра завершилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, клуб из Севильи гарантировал себе в текущем розыгрыше Примеры место не ниже шестого. Оно даст право «Бетису» в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

Напомним, что последний раз «Бетис» играл в еврокубках в сезоне-2013/14. Тогда он добрался до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в противостоянии «Севилье».