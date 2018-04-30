РФПЛ. «Ахмат» и «Урал» завершили матч нулевой ничьей

Сегодня в Грозном состоялся поединок 28 тура РФПЛ между «Ахматом» и «Уралом».
Встреча завершилась безголевой ничьей. На 89-й минуте в составе екатеринбургской команды был удален защитник Михаил Меркулов.
Чемпионат России. РФПЛ. 28 тур
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 70), Бериша, Роши (Лео, 77), Швец, Исмаэл, Митришев (Мбенгуе, 59).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров (Данцев, 90), Емельянов, Кулаков, Бумаль (Динга, 66), Эль Кабир, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 83).
Предупреждения: нет – Бумаль, 32; Меркулов, 39.
Удаление: нет – Меркулов, 89.
Источник: Бомбардир.ру