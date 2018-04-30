РФПЛ. Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

«Уфа» на своем поле переиграла «СКА-Хабаровск» во встрече 28 тура РФПЛ.
Победу хозяевам принес точный удар полузащитника Дмитрия Сысуева на третьей минуте матча.
Чемпионат России. РФПЛ. 28 тур
Уфа – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сысуев, 3.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Живоглядов (Обляков, 68), Пауревич, Салатич, Стоцкий, Игбун, Сысуев (Кротов, 58).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Аделейе (Секульски, 64), Гришко, Самсонов, Наваловский, Савичев (Казанков, 80), Карасев (Федотов, 54), Канунников, Маркович.
Предупреждения: нет – Гришко, 15; Аделейе, 36; Самсонов, 74.
Источник: Бомбардир.ру