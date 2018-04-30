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  • Канунников – в стартовом составе «СКА-Хабаровска» на матч с «Уфой»

Канунников – в стартовом составе «СКА-Хабаровска» на матч с «Уфой»

30 апреля 2018, 11:03
4

В понедельник, 30 апреля, в 11:30 по московскому времени состоится матч 28-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Уфа» и «СКА-Хабаровск».

Составы команд на эту встречу выглядят следующим образом:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Игбун, Сысуев.

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко, Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев, Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск
Комментарии (4)
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insider_retro
1525077170
Без обид, но Канунников - не угроза, а СКА - уже не соперник, который что-то может...
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tanyavrazova
1525078349
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelminot
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серега кашин
1525078653
ска с любым соперником аутсайдер и канунников не спаситель
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zigbert
1525079971
Для Уфы это подняться в турнирной таблице. СКА будет играть без интереса.
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