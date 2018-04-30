Канунников – в стартовом составе «СКА-Хабаровска» на матч с «Уфой»

В понедельник, 30 апреля, в 11:30 по московскому времени состоится матч 28-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Уфа» и «СКА-Хабаровск».

Составы команд на эту встречу выглядят следующим образом:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Игбун, Сысуев.

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко, Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев, Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.

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