РФПЛ. «Ростов» в большинстве обыграл «Тосно»

В матче 28-го тура РФПЛ «Ростов» дома обыграл «Тосно» со счетом 2:0.

В начале встречи у гостей был удален хавбек Александр Макаров.

Ростовчане набрали 34 очка и поднялись на 11-ю строчку в таблице. «Тосно» с 24 очками идет на 15-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 67; 2:0 – Шомуродов, 72.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингассон, Вилюш, Калачев, Гацкан, Ионов (Макеев, 79), Гулиев (Юсупов, 69), Скопинцев (Зуев, 66), Шомуродов.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Мьюшкович, Дугалич, Галиулин, Макаров, Палиенко (Рикардиньо, 74), Жигулев, Нуну Роша, Полетанович (Карницкий, 81) Труйич (Сквроцов, 80).

Предупреждения: Гулиев, 55; Вилюш, 63 – Макаров, 2; Галиулин, 35; Дугалич, 68.

Удаление: нет – Макаров, 27.

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