Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Ростов» в большинстве обыграл «Тосно»

29 апреля 2018, 20:52
23

В матче 28-го тура РФПЛ «Ростов» дома обыграл «Тосно» со счетом 2:0.

В начале встречи у гостей был удален хавбек Александр Макаров.

Ростовчане набрали 34 очка и поднялись на 11-ю строчку в таблице. «Тосно» с 24 очками идет на 15-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 67; 2:0 – Шомуродов, 72.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингассон, Вилюш, Калачев, Гацкан, Ионов (Макеев, 79), Гулиев (Юсупов, 69), Скопинцев (Зуев, 66), Шомуродов.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Мьюшкович, Дугалич, Галиулин, Макаров, Палиенко (Рикардиньо, 74), Жигулев, Нуну Роша, Полетанович (Карницкий, 81) Труйич (Сквроцов, 80).

Предупреждения: Гулиев, 55; Вилюш, 63 – Макаров, 2; Галиулин, 35; Дугалич, 68.

Удаление: нет – Макаров, 27.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Тосно
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1525024513
Всех ростовских с победой!!!
Ответить
a-rakhmatov
1525024514
Наконец начал забивать Шомуродов.....Ростов с важной победой!!!
Ответить
insider_retro
1525024560
Классный стадион, полная чаша болельщиков, хорошая игра и нужный результат!...
Ответить
Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1525024730
Карпин - молодец !
Ответить
a-rakhmatov
1525024986
Похоже в Ростове появляется приемник Азмуна...Браво Шомуродов)))
Ответить
MaxRnD
1525025007
Стадион у нас супер. Могли забить штук 5 минимум.
Ответить
Боцман59rus
1525028655
зашел в комменты --читаю: ростоВ, не достаточно мощно обыграл убогое тосно, судьи дно, спартак гавно, а судьи двойное дно, потому что еще и мстят за спартак, поэтому спартак гавно в квадрате -ВЫХОЖУ ПОБЫСТРОМУ, забыл уже че хотел настрочить изначально...
Ответить
slavа0508
1525028980
Рад за Ростов,,,,рад за Валеру,,,,,,,
Ответить
богатяновский
1525039845
Нормально играл ростов был настрой и воля к победе а это главное сыграются и будет команда
Ответить
Krossmen73
1525065329
Дончане МОЛОДЦЫ!!!Понятно что Тосно это не МЮ и даже не ЛОКО,но тосненцы показали себя вполне себе крепкой командой,способной упереться и не дать набрать очки.Так что Ростов взял свои очки вполне по делу.Карпину терпения и удачи!Главное чтобы в межсезонье не распродали остатки того что осталось.А победы и опыт у ребят придут.Тем более "дядьки"(Калачёв и Гацкан) должны научить и подсказать что и как.С победой РОСТОВ!!!
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
1
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
4
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
17
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+