Серия А. «Рома» в меньшинстве разгромила «Кьево»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Кьево» со счетом 4:0.

На 56-й минуте встречи при счете 2:0 у римлян был удален защитник Жуан, но вдесятером «Рома» смогла забить еще два гола. Команда пропустила в концовке встречи на 88-й минуте после удара нападающего Роберто Инглесе.

Римляне набрали 70 очков и остались на третьй строчке в турнирной таблице. «Кьево» с 31 очком опустился на 16-ю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Рома – Кьево – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Шик, 9; 2:0 – Джеко, 40; 3:0 – Эль-Шаарави, 65; 4:0 – Джеко, 67; 4:1 – Инглесе, 88.

Нереализованный пенальти: нет – Инглесе, 59.

Удаление: Жуан, 56 – нет.

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