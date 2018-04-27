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  • Кержаков: «Недавно многие списали Семина со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство»

Кержаков: «Недавно многие списали Семина со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство»

27 апреля 2018, 07:16
7

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что победителем РФПЛ в этом сезоне станет «Локомотив».

«Думаю, да. В такой ситуации они должны взять титул. Юрий Семин​ проделал великолепную работу после возвращения в «Локомотив».

В прошлом сезоне команда взяла Кубок России, в этом очень близка к чемпионству. А ведь несколько лет назад многие списали Юрия Павловича со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство», – считает Кержаков.

Напомним, железнодорожники за три тура до конца чемпионата России лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Кержаков Александр Семин Юрий
Комментарии (7)
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zra78
1524810018
Если его кто и списывал,то это очень недалёкие люди!
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Федя Кабак
1524812280
Юрий Палыч лучший!
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Garrincha58
1524817129
все так счастливо сложилось для Семина и Локо, Спартак сезон провалил ЦСКА уже не тянет на два фронта резерва нет Краснодар как всегда не хватает ему чего то про Зенит вообще можно забыть и теперь уж надолго вот Локо и попер тихим сапом, а игру чемпионскую никто не показывает
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nik55
1524818001
будем смотреть следующий сезон---время покажет
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prezent2017
1524818328
Тебя тоже списали рано.
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maygli
1524821887
У Палыча с Локомотивом всегда всё складывалось хорошо и только приход Смородской (пришедшей по рекомендации Гинера большому начальнику РЖД, как хороший хозяйственник) позволил надолго убрать Локо из конкурентов. А списывали Сёмина только недоброжелатели.
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BigFanFCRV
1524843909
В следующем сезоне Шпалыч возьмёт ЛЧ, и можно на покой.
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