Кержаков: «Недавно многие списали Семина со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что победителем РФПЛ в этом сезоне станет «Локомотив».

«Думаю, да. В такой ситуации они должны взять титул. Юрий Семин​ проделал великолепную работу после возвращения в «Локомотив».

В прошлом сезоне команда взяла Кубок России, в этом очень близка к чемпионству. А ведь несколько лет назад многие списали Юрия Павловича со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство», – считает Кержаков.

Напомним, железнодорожники за три тура до конца чемпионата России лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.