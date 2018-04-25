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    Допинг-офицеры приехали в Ростов-на-Дону ради Бухарова и Могилевца, которые уже не играют в городе

    В Ростов-на-Дону прибыли допинг-офицеры, чтобы взять пробы у футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца. Специалисты пользовались устаревшей информацией, согласно которой оба игрока выступают за «Ростов».

    На самом деле, и полузащитник, и нападающий покинули клуб перед началом весенней части сезона чемпионата России.

    Отметим, что заказ на пробы Бухарова и Могилевца сделало РУСАДА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2018 20:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 апреля 2018, 03:45

      Друзья! ДЕБИЛЫ не допинг-офицеры , как пишут некоторые , ДЕБИЛЫ сидят в РУСАДА , которые САМИ заказали пробы игроков , но указали . их бывшие клубы.........

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:30

      они в каком веке живут то, хоть бы википедию открыли перед поездкой))

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 апреля 2018, 10:10

      вроде Ростов уже проверяли

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 09:51

      С информацией у них видимо "напряг".

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 апреля 2018, 01:32

      Им бы со своими пробирками не по клубам рыскать, а посетить психиатра, а лучше сразу в Кащенко

      3
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 25 апреля 2018, 23:10

      ну ведь прав был Денисов, когда написал "дебилы" )))

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 апреля 2018, 23:06

      Заодно пусть проверят Нобоа, Азмуна, Наваса .. и иже с ними..
      И пусть вспомнят о Новосельцеве - он тоже играл когда-то за Ростов..

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 22:49

      а где они сейчас играют?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 22:46

      Бухаров и Могилевец просто знали дату визита этих любителей мочи и побыстрому слиняли с Ростова.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 22:47

      ...или они пользуются Enternet Explorer,который очень долго грузит

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      Рейтинг: +1501

      777+ > Татарин за ЦСКА 26 апреля 2018, 00:26

      Нет, не думаю - Enternet Explorer здесь не причем, просто допинг-офицеры пользуются служебным положением и сами что-то покуривают! Вот их не туда и занесло......)))

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 апреля 2018, 22:26

      Походу им нравится моча наших спортсменов,может они думают что в ней эликсир молодости.

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