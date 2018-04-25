Допинг-офицеры приехали в Ростов-на-Дону ради Бухарова и Могилевца, которые уже не играют в городе

В Ростов-на-Дону прибыли допинг-офицеры, чтобы взять пробы у футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца. Специалисты пользовались устаревшей информацией, согласно которой оба игрока выступают за «Ростов».

На самом деле, и полузащитник, и нападающий покинули клуб перед началом весенней части сезона чемпионата России.

Отметим, что заказ на пробы Бухарова и Могилевца сделало РУСАДА.