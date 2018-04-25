Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лужный верит, что Венгер еще вернется в «Арсенал»

    Бывший защитник «Арсенала» Олег Лужный не торопится списывать с счетов бывшего тренера «канониров» Арсена Венгера. По его словам, француз еще может вернуться в лондонский клуб в скором времени.

    «Венгер в «Эвертоне»? Понятия не имею, откуда эти слухи.

    Согласился бы я войти в тренерский штаб Венгера? Когда поступит конкретное предложение, тогда буду думать.

    Не спешите прощаться с Венгером. Возможно, он еще передумает и не покинет «Арсенал», – приводит слова Лужного «Футбол24».

    Напомним, французский специалист возглавлял красно-белых с 1996 года.

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:17

      Не вернется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 10:13

      Олег, ты где сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 апреля 2018, 08:50

      Лужный - не игрок, не тренер и звать его никто не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 25 апреля 2018, 08:00

      Игроком.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11