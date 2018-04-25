Лужный верит, что Венгер еще вернется в «Арсенал»

Бывший защитник «Арсенала» Олег Лужный не торопится списывать с счетов бывшего тренера «канониров» Арсена Венгера. По его словам, француз еще может вернуться в лондонский клуб в скором времени.

«Венгер в «Эвертоне»? Понятия не имею, откуда эти слухи.

Согласился бы я войти в тренерский штаб Венгера? Когда поступит конкретное предложение, тогда буду думать.

Не спешите прощаться с Венгером. Возможно, он еще передумает и не покинет «Арсенал», – приводит слова Лужного «Футбол24».

Напомним, французский специалист возглавлял красно-белых с 1996 года.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»