Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» – вторая команда, в которой два футболиста забили в одном розыгрыше ЛЧ десять или более голов

    В минувший вторник в Англии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

    После этой встречи «Ливерпуль» стал второй командой, у которой два футболиста (Салах и Фирмино) забили в одном розыгрыше Лиге чемпионов десять или более голов. Ранее это удалось только Месси и Неймару в сезоне 2014/15 в составе «Барселоны». Стоит отметить, что тогда каталонский клуб выиграл турнир.

    Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2018 07:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 25 апреля 2018, 11:08

      Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11