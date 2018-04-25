«Ливерпуль» – вторая команда, в которой два футболиста забили в одном розыгрыше ЛЧ десять или более голов

В минувший вторник в Англии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

После этой встречи «Ливерпуль» стал второй командой, у которой два футболиста (Салах и Фирмино) забили в одном розыгрыше Лиге чемпионов десять или более голов. Ранее это удалось только Месси и Неймару в сезоне 2014/15 в составе «Барселоны». Стоит отметить, что тогда каталонский клуб выиграл турнир.

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