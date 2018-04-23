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    Семенов: «Угадали с тактикой и не дали «Спартаку» ничего сделать»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о тактике команды в матче 27-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:1).

    «Угадали с тактикой. Решили играть от обороны и на контратаках. Повезло, что забили первый гол. «Спартак» начал раскрываться, поймали их второй раз. И третий гол тоже так забили. Единственное, позволили Зе Луишу пробивать головой. А так ничего не позволили сделать.

    Против более техничной команды многие клубы играют так плотно. Тренер дал установку, поэтому оборонялись большими силами», – сказал Семенов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 22:59

      А какую установку давал Каррера не знает никто.
      И даже игроки.

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