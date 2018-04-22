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    Игуаин и Дибала выйдут в старте у «Ювентуса»; Гамшик, Инсинье и Мертенс – у «Наполи»

    Стали известны составы на матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи».

    «Ювентус»: Буффон, Ховедес, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин, Дибала.

    «Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Жоржиньо, Аллан, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Ювентус»

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    22.04.2018 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 21:14

      как всегда скучная и унылая игра от Ювентуса будет.Скорее всего Ювентус быдет сушить игру.Надеюсь я ошибаюсь.
      Тем не менее удачи Наполи

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