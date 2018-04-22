Стали известны составы на матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи».

«Ювентус»: Буффон, Ховедес, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин, Дибала.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Жоржиньо, Аллан, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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