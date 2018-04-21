Сарри, Блан или Спаллетти может возглавить «Зенит»

Зениту нужен тренер, который этих мастеров будет гонять палкой, чтобы бегать по полю начали, тогда и игра появится и нужный результат. (Кадыров подошел бы...)
Руководство «Зенита» ищет замену главному тренеру Роберто Манчини. Место итальянца может занять Маурицио Сарри («Наполи»), Лучано Спаллетти («Интер») или Лоран Блан (экс-«ПСЖ»).
Ранее сообщалось, что Манчини дал согласие по окончании сезона возглавить сборную Италии.
Итальянец возглавил «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».