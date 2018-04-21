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    Сарри, Блан или Спаллетти может возглавить «Зенит»

    Руководство «Зенита» ищет замену главному тренеру Роберто Манчини. Место итальянца может занять Маурицио Сарри («Наполи»), Лучано Спаллетти («Интер») или Лоран Блан (экс-«ПСЖ»).

    Ранее сообщалось, что Манчини дал согласие по окончании сезона возглавить сборную Италии.

    Итальянец возглавил «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2018 23:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 22 апреля 2018, 16:27

      Зениту нужен тренер, который этих мастеров будет гонять палкой, чтобы бегать по полю начали, тогда и игра появится и нужный результат. (Кадыров подошел бы...)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 апреля 2018, 14:58

      да конечно Сарри который только продлил с наполи контракт и там себя чувствует прекрасно переедет в это дно ))))) блан возможно ! спаллети в еврокубках с интером и даже есть шанс попасть в лч ! СПОРТ=ЭКСПРЕСС харэ бухать сивуху !

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2018, 13:28

      да да, давайте тренера поиностранней и подороже, чтобы бабла побольше распилить на его з/п, только не Семака, а то ведь чемпионами могут стать в следующем году

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 апреля 2018, 10:34

      Только не берите снова лысого тренера-это снова сверх дорогие покупки,шикарная зарплата и никакой результат в еврокубках!

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 22 апреля 2018, 10:31

      Семак

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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:12

      Блан не пройдет -французов в Зените еще не было.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 09:55

      Только не макаронник!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2018, 09:34

      Зенит может возглавить кто угодно -- а вот кто ??? -- будем посмотреть !!!

      4
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 22 апреля 2018, 09:17

      Кто ещё? Сколько их там осталось, претендентов?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 08:54

      еще Маур Пеп Конти Почетино и тд и тп а лучше простого Васю Пупкина и в ФНЛ

      2
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