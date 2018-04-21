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  • АПЛ. Гол Рондона на 88 минуте лишил «Ливерпуль» победы над «Вест Бромвичем»

АПЛ. Гол Рондона на 88 минуте лишил «Ливерпуль» победы над «Вест Бромвичем»

21 апреля 2018, 16:22
9

«Ливерпуль» не смог удержать победу над «Вест Бромвичем» в матче 35 тура АПЛ, ведя по ходя встречи.

После голов Дэнни Ингса и Мохамеда Салаха мерсисайдцы к 72-й минуте имели преимущество в два гола. Однако за 11 минут до конца основного времени поединка Джейк Ливермор один мяч отыграл, а на 88-й минуте Саломон Рондон принес «дроздам» ничью.

Чемпиона Англии. АПЛ. 35 тур

Вест Бромвич – Ливерпуль – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ингс, 4; 0:2 – Салах, 72; 1:2 – Ливермор, 79; 2:2 – Рондон, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вест Бромвич Ливерпуль
Комментарии (9)
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ЛивеерпулЬ
1524317133
Клаван и Морена просто мёртвые с*ки
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swot1205
1524320145
Рондон красавчик, понял что нужно валить из РФПЛ. красаучег
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Татарин за ЦСКА
1524322183
где-то плачет один Зенит)))) Салаха с очередным голом.не игрок,а монстр
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Чоткий
1524322484
Саломон Гордон!!!! Чо за фамилия у человека??? Хуже чем Акинфеев даже
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Чоткий
1524322512
Гондон, а не Гордон!!
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OfaZavr
1524325159
молодец Рондон, напоминает о себе порою)
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zigbert
1524331348
Когда то был грозным нападающим в РФПЛ,теперь его команда на дне турнирной таблицы.
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яйва-яйва
1524378942
Неплохо!
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