АПЛ. Гол Рондона на 88 минуте лишил «Ливерпуль» победы над «Вест Бромвичем»

«Ливерпуль» не смог удержать победу над «Вест Бромвичем» в матче 35 тура АПЛ, ведя по ходя встречи.

После голов Дэнни Ингса и Мохамеда Салаха мерсисайдцы к 72-й минуте имели преимущество в два гола. Однако за 11 минут до конца основного времени поединка Джейк Ливермор один мяч отыграл, а на 88-й минуте Саломон Рондон принес «дроздам» ничью.

Чемпиона Англии. АПЛ. 35 тур

Вест Бромвич – Ливерпуль – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ингс, 4; 0:2 – Салах, 72; 1:2 – Ливермор, 79; 2:2 – Рондон, 88.

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