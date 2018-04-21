Антон Миранчук: «У «Спартака» сейчас нелегкий период. Желаю ребятам сил»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пожелал сил футболистам «Спартака». По его словам, у железнодорожников тоже бывали непростые периоды.

Напомним, красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ, упустив возможность сократить отставание от «Локомотива» в турнирной таблице. А следом за поражением в Екатеринбурге подопечные Массимо Карреры вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России. Удивлены финалистами турнира в этом сезоне?

– Я сначала не знал о них, но потом увидел, что это «Авангард» и «Тосно». Конечно, неожиданно, но так бывает, видите. Мы все смотрели Лигу чемпионов, видели матчи «Барселоны» и «Ромы», «Сити» и «Ливерпуля»... Это отличное доказательство, что в футболе реально возможно все. И наш футбол не исключение.

– А то, что «Спартак» не смог обыграть «Тосно» в полуфинале, не стало шоком?

– Я игру не смотрел, у нас был параллельный матч, так что видел в повторе только некоторые моменты с серии пенальти. Но что сказать… Сейчас, наверное, нелегкий период у «Спартака», у нас тоже такие бывали. Желаю ребятам сил.