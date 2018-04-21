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  • Антон Миранчук: «У «Спартака» сейчас нелегкий период. Желаю ребятам сил»

Антон Миранчук: «У «Спартака» сейчас нелегкий период. Желаю ребятам сил»

21 апреля 2018, 14:44
15

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пожелал сил футболистам «Спартака». По его словам, у железнодорожников тоже бывали непростые периоды.

Напомним, красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ, упустив возможность сократить отставание от «Локомотива» в турнирной таблице. А следом за поражением в Екатеринбурге подопечные Массимо Карреры вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России. Удивлены финалистами турнира в этом сезоне?

– Я сначала не знал о них, но потом увидел, что это «Авангард» и «Тосно». Конечно, неожиданно, но так бывает, видите. Мы все смотрели Лигу чемпионов, видели матчи «Барселоны» и «Ромы», «Сити» и «Ливерпуля»... Это отличное доказательство, что в футболе реально возможно все. И наш футбол не исключение.

– А то, что «Спартак» не смог обыграть «Тосно» в полуфинале, не стало шоком?

– Я игру не смотрел, у нас был параллельный матч, так что видел в повторе только некоторые моменты с серии пенальти. Но что сказать… Сейчас, наверное, нелегкий период у «Спартака», у нас тоже такие бывали. Желаю ребятам сил.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Локомотив Спартак Миранчук Антон
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1524311842
да уж не говори, сыграть чуть больше десятка матчей, в период с февраля по май включительно, это п.и.з.д.е.ц какой "нелегкий период" ...мне вот интересно, когда у них пик формы бывает? ....в отпуске?
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Татарин за ЦСКА
1524313115
Вот это максимальное уважение к сопернику.
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Старикан
1524314383
Можно желать прямым соперникам удачи, когда 6 очков в запасе за четыре матча до окончания чемпионата... Видимо очень уверен в силе Локомотива...
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Dellleone
1524319155
Шок? Там где есть Спартак не может быть шока от этой команды можно ожидать все что угодно, ну в хорошем смысле.
Ответить
zigbert
1524319574
Спасибо за поддержку Антон.
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lordmrv
1524320989
Антон и тебе удачи! Надеюсь ты покажешь на ЧМ чего ты достоин!Ё Да и в Лиге чемпионов тоже. Локо ни когда врагами не был, всегда вас поддержу в еврокубках!
Ответить
Алекc
1524323868
Спасибо Антон. И тебе удачи!
Ответить
Диктор
1524330296
Спасибо Антош-от Души.
Ответить
Gullit 76
1524330957
Молодец!Интересней обыгрывать сильных и здоровых чем хилых и больных.
Ответить
akku
1524338063
Молоток, хорошо сказал.
Ответить
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