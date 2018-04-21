Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антон Миранчук: «У «Спартака» сейчас нелегкий период. Желаю ребятам сил»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пожелал сил футболистам «Спартака». По его словам, у железнодорожников тоже бывали непростые периоды.

    Напомним, красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ, упустив возможность сократить отставание от «Локомотива» в турнирной таблице. А следом за поражением в Екатеринбурге подопечные Массимо Карреры вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    – «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России. Удивлены финалистами турнира в этом сезоне?

    – Я сначала не знал о них, но потом увидел, что это «Авангард» и «Тосно». Конечно, неожиданно, но так бывает, видите. Мы все смотрели Лигу чемпионов, видели матчи «Барселоны» и «Ромы», «Сити» и «Ливерпуля»... Это отличное доказательство, что в футболе реально возможно все. И наш футбол не исключение.

    – А то, что «Спартак» не смог обыграть «Тосно» в полуфинале, не стало шоком?

    – Я игру не смотрел, у нас был параллельный матч, так что видел в повторе только некоторые моменты с серии пенальти. Но что сказать… Сейчас, наверное, нелегкий период у «Спартака», у нас тоже такие бывали. Желаю ребятам сил.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2018 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 22 апреля 2018, 09:11

      Желай-не желай удачи,а с чемпионством мы по ходу пролетели....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 22 апреля 2018, 08:38

      у Спартака в любой момент может случится тяжелый период

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 22 апреля 2018, 05:09

      Уважуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 21 апреля 2018, 22:14

      Молоток, хорошо сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 апреля 2018, 20:15

      Молодец!Интересней обыгрывать сильных и здоровых чем хилых и больных.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2018, 20:04

      Спасибо Антош-от Души.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 апреля 2018, 18:17

      Спасибо Антон. И тебе удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 21 апреля 2018, 17:29

      Антон и тебе удачи! Надеюсь ты покажешь на ЧМ чего ты достоин!Ё Да и в Лиге чемпионов тоже. Локо ни когда врагами не был, всегда вас поддержу в еврокубках!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 17:06

      Спасибо за поддержку Антон.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 апреля 2018, 16:59

      Шок? Там где есть Спартак не может быть шока от этой команды можно ожидать все что угодно, ну в хорошем смысле.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11