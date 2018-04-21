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    Венгер в «Арсенале» поработал с игроками из 49 государств мира

    Ранее «Бомбардир» писал, что главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. За более чем 20 лет работы в стане «канониров» француз успел пересечься с игроками из нескольких десятков стран.

    Так, всего под руководством Венгера в «Арсенале» поработали представители 49 государств мира. В это количество входят и Россия, Белоруссия, Украина.

    Преемником Венгера может стать Луис Энрике.

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2018 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 09:04

      Арсенал должен поставить Венгеру памятник

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