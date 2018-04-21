Венгер в «Арсенале» поработал с игроками из 49 государств мира

Ранее «Бомбардир» писал, что главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. За более чем 20 лет работы в стане «канониров» француз успел пересечься с игроками из нескольких десятков стран.

Так, всего под руководством Венгера в «Арсенале» поработали представители 49 государств мира. В это количество входят и Россия, Белоруссия, Украина.

Преемником Венгера может стать Луис Энрике.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»