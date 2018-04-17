Рахимич: «Игра с «Амкаром» очень важна для ЦСКА с точки зрения турнирного положения»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен в важности результата предстоящего матча с «Амкаром» для армейского клуба.

«У ЦСКА сейчас очень плотный график – они играют по два матча в неделю. Понятно, что команде тяжело, но важно сделать решающий шаг к своей цели.

Игра с «Амкаром» очень важна с точки зрения турнирного положения, армейцам нужно вернуться в зону Лиги чемпионов и призовых мест.

Надеюсь, красно-синие победят. Они – очевидные фавориты в матче с пермяками», – считает Рахимич.

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» состоится в среду, 18 апреля, в 19:30 по московскому времени.