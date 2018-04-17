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    Рахимич: «Игра с «Амкаром» очень важна для ЦСКА с точки зрения турнирного положения»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен в важности результата предстоящего матча с «Амкаром» для армейского клуба.

    «У ЦСКА сейчас очень плотный график – они играют по два матча в неделю. Понятно, что команде тяжело, но важно сделать решающий шаг к своей цели.

    Игра с «Амкаром» очень важна с точки зрения турнирного положения, армейцам нужно вернуться в зону Лиги чемпионов и призовых мест.

    Надеюсь, красно-синие победят. Они – очевидные фавориты в матче с пермяками», – считает Рахимич.

    Матч 23-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» состоится в среду, 18 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.04.2018 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 апреля 2018, 19:26

      А как Амкару нужна победа в любой игре! Надеюсь на хорошую игру, удачи всем!

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 апреля 2018, 11:16

      Для ЦСКА все игры теперь крайне важны! Удачи ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 апреля 2018, 10:56

      ЦСКА, нужно побеждать во всех оставшихся играх, а затем уходить
      в отпуск и наблюдать за ЧМ-2018.

      4
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