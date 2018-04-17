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    Агент Квадво Асамоа провел переговоры с «Интером»

    Представитель полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа встретился с руководством «Интера», сообщает Premium Sport. Темой разговора сторон была возможность трансфера футболиста ближайшим летом.

    29-летний ганец по окончании сезона может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с туринцами рассчитан до июня 2018 года, но стороны не торопятся его продлевать.

    В текущем сезоне Асамоа сыграл в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Напомним, что в «Ювентус» он перешел в 2012 году из «Удинезе».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 08:43
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