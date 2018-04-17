Агент Квадво Асамоа провел переговоры с «Интером»

Представитель полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа встретился с руководством «Интера», сообщает Premium Sport. Темой разговора сторон была возможность трансфера футболиста ближайшим летом.

29-летний ганец по окончании сезона может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с туринцами рассчитан до июня 2018 года, но стороны не торопятся его продлевать.

В текущем сезоне Асамоа сыграл в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Напомним, что в «Ювентус» он перешел в 2012 году из «Удинезе».