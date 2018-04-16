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  • Байрамян: «Символично, что забил на «Ростов Арене», все-таки я единственный ростовчанин в команде»

Байрамян: «Символично, что забил на «Ростов Арене», все-таки я единственный ростовчанин в команде»

16 апреля 2018, 09:02
19

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает символичным свой гол в матче 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск», который состоялся на новой «Ростов Арене».

«Безумно рад, что сегодня смог забить на «Ростов Арене». Все-таки я единственный ростовчанин в команде, наверное, это символично. Мой гол очень ждали родные, которым я благодарен за поддержку.

Болельщики? Я каждый раз чувствую их поддержку. Всегда слышу, как они меня приветствуют. Сегодня же я вышел и сделал то, что меня просили.

Новый стадион? Горжусь, что у нас теперь есть такое место. Уверен, каждый житель нашего города счастлив. Поздравляю всех с победой и открытием «Ростов Арены»!» – заявил после финального свистка футболист.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 2:0.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен
Комментарии (19)
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С-Пб on-line
1523859612
Ростовчанин блеать! казак может быть ещё??
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Vickont
1523863065
В Сочи и Анапе тоже полно роствчан
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Серёга Краснодарский
1523863323
Молодчина Поздравляю с победой и голом
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Полная Канистра
1523872203
Всегда слышу как они...???????? болельщики всю команду приветствуют а не тебя одного чё врать то
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iuda
1523880299
Петросян, Акопян - все вы коренные ростовчане
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