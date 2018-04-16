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    Байрамян: «Символично, что забил на «Ростов Арене», все-таки я единственный ростовчанин в команде»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает символичным свой гол в матче 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск», который состоялся на новой «Ростов Арене».

    «Безумно рад, что сегодня смог забить на «Ростов Арене». Все-таки я единственный ростовчанин в команде, наверное, это символично. Мой гол очень ждали родные, которым я благодарен за поддержку.

    Болельщики? Я каждый раз чувствую их поддержку. Всегда слышу, как они меня приветствуют. Сегодня же я вышел и сделал то, что меня просили.

    Новый стадион? Горжусь, что у нас теперь есть такое место. Уверен, каждый житель нашего города счастлив. Поздравляю всех с победой и открытием «Ростов Арены»!» – заявил после финального свистка футболист.

    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.04.2018 09:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 апреля 2018, 15:04

      Петросян, Акопян - все вы коренные ростовчане

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > iuda 17 апреля 2018, 05:14

      Для восполнения пробела в мозгах, господа примите к сведению,что в Ростове-на-Дону с времён Екатерины Великой существует огромная армянская диаспора.Императрица пожаловала армянам земли на вечное пользование за верную службу и пользу ,принесённую России.В Крыму армяне были единственным народом сохранившим верность и дружбу с русскими,не предав наш народ ни разу.За что крымский хан приказал вырезать всех армян вплоть до младенцев.Вот наша царица и приютила на донской земле верный нам РУССКИМ гордый и смелый народ.Армяне прекрасно вписались в жизнь Ростова,возникло множество совместных с русскими браков и т д.Читайте историю,там много есть интересного.Так что Хоренчик действительно коренной ростовчанин.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 12:50

      Всегда слышу как они...???????? болельщики всю команду приветствуют а не тебя одного чё врать то

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 16 апреля 2018, 10:22

      Молодчина Поздравляю с победой и голом

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 апреля 2018, 10:17

      В Сочи и Анапе тоже полно роствчан

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 апреля 2018, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростовчанин блеать! казак может быть ещё??

      -5
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 09:53

      родился в ростове значит ростовчанин если считать по твоему принципу в москве и питере коренного населения вообще не окажется

      6
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      Рейтинг: +48

      eddo23 > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 10:48

      он из под Таганрога Матвеев Кургана родом казак значится

      0
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      Рейтинг: +288

      фантоци > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 11:34

      Такие дауны вроде тебя Питер позорят

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > фантоци 16 апреля 2018, 13:54

      Чепушило, я тебя на банане позорю

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > богатяновский 16 апреля 2018, 13:55

      хахаха, подсчитал, статист?

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > eddo23 16 апреля 2018, 13:55

      ух, мурашки по коже

      -2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 14:52

      а ты позорище питерец что-ли??? лимита голимая с хацепетовки какой то!!!

      1
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 14:53

      слышь ты болотное убоище закрой вафельницу и не смерди!!!

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > фантоци 16 апреля 2018, 14:55

      да он сам не из питера так лимита дешёвая понаехало туда даунов вот и гонит

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alek-pashckov 16 апреля 2018, 16:33

      Ахахаха)))))коршун горный, моя пробабка твою семью в горы баранов пасти сослала, всё забыть не можешь. Смирись терпила и СО СИ Х У Й

      -2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 17:08

      ты уже сосёшь так что глотай и не сплёвывай

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > С-Пб on-line 16 апреля 2018, 17:14

      у тебя в профиле пол -мужской а разве он может быть у педика???
      так что закрой свой вафельный рот!!! и запомни чмо-Ростов он был и будет Ростовом а ***** как был пидером так и останется сдохи упырь!!!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alek-pashckov 16 апреля 2018, 17:39

      Ох какой злой ов цеё б****)))давно ли ты петушня аульная в Ростове осел и кудахчешь там? Не позорь город русский, е б а л а ты вафельная)))
      Я тебя давалку теперь буду троллить, вызывая тем самым на словесный понос, когда мне будет скучно, подбадривая тебя природными возбуждениями твоего горного племени осликами и барашками

      -2
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