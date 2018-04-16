Байрамян: «Символично, что забил на «Ростов Арене», все-таки я единственный ростовчанин в команде»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает символичным свой гол в матче 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск», который состоялся на новой «Ростов Арене».

«Безумно рад, что сегодня смог забить на «Ростов Арене». Все-таки я единственный ростовчанин в команде, наверное, это символично. Мой гол очень ждали родные, которым я благодарен за поддержку.

Болельщики? Я каждый раз чувствую их поддержку. Всегда слышу, как они меня приветствуют. Сегодня же я вышел и сделал то, что меня просили.

Новый стадион? Горжусь, что у нас теперь есть такое место. Уверен, каждый житель нашего города счастлив. Поздравляю всех с победой и открытием «Ростов Арены»!» – заявил после финального свистка футболист.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 2:0.