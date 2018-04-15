Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию»

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0.

Туринский клуб набрал 84 очка и укрепился на первой строчке в турнирной таблице. «Сампдория» с 48-ю очками идет девятой.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Ювентус – Сампдория – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 45; 2:0 – Хеведес, 60; 3:0 – Хедира, 75.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А