Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию»

Думаю, со скудетто тут всё понятно. Напрасно мистер Гамшик не так давно вещал про очки, которые Ювентус может потерять. Сам Наполи потерял за последние 4 тура достаточно очков там, где не должен был. Так что отдыхайте, мсье Марек, до следующего сезона!
В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0.
Туринский клуб набрал 84 очка и укрепился на первой строчке в турнирной таблице. «Сампдория» с 48-ю очками идет девятой.
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур
Ювентус – Сампдория – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Манджукич, 45; 2:0 – Хеведес, 60; 3:0 – Хедира, 75.