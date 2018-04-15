Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию»

    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0.

    Туринский клуб набрал 84 очка и укрепился на первой строчке в турнирной таблице. «Сампдория» с 48-ю очками идет девятой.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Ювентус – Сампдория – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Манджукич, 45; 2:0 – Хеведес, 60; 3:0 – Хедира, 75.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 15 апреля 2018, 21:39

      Думаю, со скудетто тут всё понятно. Напрасно мистер Гамшик не так давно вещал про очки, которые Ювентус может потерять. Сам Наполи потерял за последние 4 тура достаточно очков там, где не должен был. Так что отдыхайте, мсье Марек, до следующего сезона!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > Kondrat Jr 16 апреля 2018, 06:28

      всякое бывает в футболе, может ещё и отыграют

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11