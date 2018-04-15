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    Гаджиев: «Евсеев полностью оправдывает ожидания «Амкара»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о Вадиме Евсееве, который занял его пост в пермской команде. Гаджиев признался, что доволен работой специалиста.

    – Насколько вы довольны тем, как Вадим Евсеев заменил вас на посту главного тренера «Амкара»?

    – Очень доволен. И тем, как они сыграли в Питере с «Зенитом» (0:0), и победой над «Локомотивом» (2:1). Возмущен, как их судили в игре против тульского «Арсенала» (0:2). Но арбитр уже признал, что совершил в том матче ошибку. В целом Евсеев пока полностью оправдывает ожидания.

    – Вы часто бываете на матчах «Амкара». Консультируете клуб и, в частности, его нового наставника?

    – Мы вместе с тренерским штабом разрабатывали тренировочную программу «Амкара», вместе готовили клуб, но сейчас в своих решениях и методах Евсеев полностью самостоятельный специалист. Он управляет всеми процессами сам.

    – Каковы дальнейшие перспективы Вадима Евсеева?

    – Уверен, он способен самостоятельно руководить командами Премьер-лиги.

    Источник: Известия

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    15.04.2018 07:10
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 09:06

      Чего тогда 0-3 пукнули?

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