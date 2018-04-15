Гаджиев: «Евсеев полностью оправдывает ожидания «Амкара»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о Вадиме Евсееве, который занял его пост в пермской команде. Гаджиев признался, что доволен работой специалиста.

– Насколько вы довольны тем, как Вадим Евсеев заменил вас на посту главного тренера «Амкара»?

– Очень доволен. И тем, как они сыграли в Питере с «Зенитом» (0:0), и победой над «Локомотивом» (2:1). Возмущен, как их судили в игре против тульского «Арсенала» (0:2). Но арбитр уже признал, что совершил в том матче ошибку. В целом Евсеев пока полностью оправдывает ожидания.

– Вы часто бываете на матчах «Амкара». Консультируете клуб и, в частности, его нового наставника?

– Мы вместе с тренерским штабом разрабатывали тренировочную программу «Амкара», вместе готовили клуб, но сейчас в своих решениях и методах Евсеев полностью самостоятельный специалист. Он управляет всеми процессами сам.

– Каковы дальнейшие перспективы Вадима Евсеева?

– Уверен, он способен самостоятельно руководить командами Премьер-лиги.