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РФПЛ. «Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Тосно»

13 апреля 2018, 21:23
7

В матче 26-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Магомед Митришев.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. «Тосно» с 24 очками идет предпоследним.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Ахмат (Грозный) – Тосно (Ленинградская область) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Митришев, 53.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Швец, 58), Роши, Садаев (Мбенгуе, 64), Митришев (Жаба, 75).

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 82), Жигулев, Карницкий (Мелкадзе, 63), Полетанович, Погребняк.

Предупреждения: Родолфо, 40; Роши, 47; Анхель, 85 – Маргасов, 29; Буйволов, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Ахмат
Комментарии (7)
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ZAITZEFF2011
1523643877
Безобразный комментатор. Пришлось смотреть без звука.
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Gornostay
1523646867
Скучно
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яйва-яйва
1523653924
Неплохо!
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zigbert
1523727142
Заурядная игра.
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x-x-x-x-x
1523776520
игра была слабой
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