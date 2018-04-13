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    РФПЛ. «Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Тосно»

    В матче 26-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Магомед Митришев.

    «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. «Тосно» с 24 очками идет предпоследним.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Ахмат (Грозный) – Тосно (Ленинградская область) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Митришев, 53.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Швец, 58), Роши, Садаев (Мбенгуе, 64), Митришев (Жаба, 75).

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 82), Жигулев, Карницкий (Мелкадзе, 63), Полетанович, Погребняк.

    Предупреждения: Родолфо, 40; Роши, 47; Анхель, 85 – Маргасов, 29; Буйволов, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 апреля 2018, 10:15

      игра была слабой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:32

      Заурядная игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 апреля 2018, 00:12

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 апреля 2018, 22:14

      Скучно

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 13 апреля 2018, 21:24

      Безобразный комментатор. Пришлось смотреть без звука.

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