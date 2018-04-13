Кьеллини: «Матч с «Реалом»? Если бы кто-то тронул судью, я бы не сказал ни слова»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о судействе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». По сумме двух матчей испанский клуб прошел в полуфинал.

«На поле мне казалось сумасшествием ставить такой пенальти. Если бы кто-то из моих одноклубников тронул судью, я бы не сказал ни слова. Сложно было не делать этого.

Красная карточка Буффону? Это ненормально, это слишком. Максимум – удалить Бенатию. Мы были не наказаны, а уничтожены. Это грустно, потому что после вылета «Барселоны» было бы замечательно иметь два итальянских клуба в полуфинале.

Я горд быть частью такой большой команды, мы сыграли матч, который войдет в историю», – сказал Кьеллини.

«Реал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем».