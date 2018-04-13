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    Кьеллини: «Матч с «Реалом»? Если бы кто-то тронул судью, я бы не сказал ни слова»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о судействе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». По сумме двух матчей испанский клуб прошел в полуфинал.

    «На поле мне казалось сумасшествием ставить такой пенальти. Если бы кто-то из моих одноклубников тронул судью, я бы не сказал ни слова. Сложно было не делать этого.

    Красная карточка Буффону? Это ненормально, это слишком. Максимум – удалить Бенатию. Мы были не наказаны, а уничтожены. Это грустно, потому что после вылета «Барселоны» было бы замечательно иметь два итальянских клуба в полуфинале.

    Я горд быть частью такой большой команды, мы сыграли матч, который войдет в историю», – сказал Кьеллини.

    «Реал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем».

    Источник: Football Italia

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    13.04.2018 19:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 13 апреля 2018, 20:39

      Да ладно) Ты бы кричал:-"Вали его на бок, ломай ему...!!"

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 апреля 2018, 20:33

      Вообще там еще и надо было Бенатию удалить, лишение голевой возможности это красная ну с учетом того, что пенку поставил должен был желтую дать, а она бы стала 2, но не дал.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 апреля 2018, 20:19

      Ну если так сказал, то сам видит что бенатиа нарушил.

      0
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 13 апреля 2018, 20:16

      В это матче действительно разыгралась настоящая драма.

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 апреля 2018, 19:52

      Пендаль был сто пудовый.

      5
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ЦСКА 3011 14 апреля 2018, 01:13

      Уже высказались несколько представителей судейского цеха и практически все как один говорят, что была обычная борьба, а игрок Реала начал заваливаться с подкошенными ногами до контакта. Такая же борьба ведется при угловых, но там пенки что-то не ставят. Тем более мяч у него был на уровне груди, а Буффон в 3 метрах. Если бы даже Бени не было рядом, велика вероятность , что Буффон просто бы забрал мяч у него из-под носа.

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > aimer1988 14 апреля 2018, 12:36

      Если бы да ка бы.... .Кто все говорят..? Все как раз( кроме глоров) говорят, что пендаль стопудовый...
      Трёп ни о чём.. верищали бы при любом раскладе

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > aimer1988 14 апреля 2018, 12:39

      Одно тело сделает другое и бьёт пяткой в грудь. Тут о чем вообще разговор?, абсолютно не ясно!
      Не поставь такой пендаль в ворота Реала визгу было бы не меньше

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ЦСКА 3011 15 апреля 2018, 18:54

      да причем тут пятка в грудь? Лукас уже заваливаться начал, как только почувствовал за спиной соперника. И из-за того, что начал умышленно заваливаться, Беня в него и влетел (перед этим выбив мяч).

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > aimer1988 16 апреля 2018, 09:56

      Посмотри повтор внимательно. Есть ролики с авторами с разных сторон и гифки. Толчок руками в спину и самое главное Бенатиа в мяч не сыграл

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 19:44

      а за что удалять Бенатию? значит пенальти был

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