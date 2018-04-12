Фанаты «Луча-Энергии» угрожали главному тренеру команды Григоряну

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян рассказал о том, как фанаты клуба из Владивостока мешают ему работать.

«Каждый игровой день начинается с того, что мне присылают сообщения с оскорблениями и угрозами. Их поток увеличивается. Я отсылаю их начальнику службы безопасности клуба. Он говорит, что в этом нет криминала, что он бессилен в этой ситуации.

Я для Владивостока кроме как добра ничего не делал. Сейчас команде надо выжить в ФНЛ, борьба идет сумасшедшая, а эти псевдофанаты всячески мешают своими скандированиями. Но в среду они перешли грань. Сразу скажу: я уже переслал часть сообщений, отправленных мне перед матчем с «Зенитом-2», в КДК.

В среду мне впервые позвонили. Они понимали, что в Питере игра за 6 очков, и попытались максимально нам мешать.

Речь идет об экстремизме. Если органы, РФС не вмешаются в эту ситуацию, я не готов отвечать за свои поступки. Он оскорбил мою маму, которая 14 мая прошлого года ушла из жизни», – рассказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Матч 32-го тура ФНЛ «Зенит-2» – «Луч-Энергия» завершился со счетом 2:1.