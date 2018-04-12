Мюллер сожалеет, что не забил «Севилье»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сожалеет, что его команде не удалось забить в ворота «Севильи» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы хотели атаковать так, как мы это делали в последние 20 минут первого тайма. Было много моментов, когда мы не лучшим образом отдавали последний пас.

Мы не должны были всегда атаковать, об этом Хайнкес уже сказал. Жаль, что мы не смогли забить. У нас были моменты и свободное пространство», – сказал после игры футболист.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет