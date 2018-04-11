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    Бускетс: «Барселона» снова вылетела из турнира, в котором хотела продолжить борьбу»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил два последних сезона каталонского клуба в еврокубках.

    «Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу.

    «Рома» должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня «Рома» была сильнее», – сказал после игры Бускетс.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» завершился со счетом 3:0. Результат первой встречи – 1:4.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 07:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 апреля 2018, 20:22

      Матч проиграл вальверде.

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 11 апреля 2018, 10:07

      Позор.Надо уволить Вальверде и продать 8 игроков

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 11 апреля 2018, 09:44

      у букмеров решили заработать. Это же проще чем напрягаться.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 апреля 2018, 09:04

      А как ты хотел?? системный подход б лядь меняйте дебилы, у вас всегда в апреле караул!!!! Весь апрель барселона пешком ходит, берите пример с Реала, который весной когда игры на вылет просто разрывает всех, поэтому и ЛЧ берут с завидным постоянством, а у вас тренера как вывеску меняете, а результат один и тот же. апрель это вылет с лч, и потеря очков в испании, но в испании есть очковый запас, а лч это другой турнир.

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 11 апреля 2018, 08:37

      Бускетс с Месси опозорились дальше некуда ))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +48

      barka22 > Зенит 12 11 апреля 2018, 20:55

      Вся команда как в штаны насрала(((

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      Рейтинг: +24

      ikarus74 11 апреля 2018, 07:40

      Странная игра, будто кого то сливали

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      Рейтинг: +48

      barka22 > ikarus74 11 апреля 2018, 20:53

      Ну хз,одно могу сказать точно-судья должен был удалять игроков ромы за грязную игру,но не делпл этого.правда это не отменяет очегь плохую игру барсы.месси пешком ходил,все передерживали мяч

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