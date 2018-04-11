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  • Бускетс: «Барселона» снова вылетела из турнира, в котором хотела продолжить борьбу»

Бускетс: «Барселона» снова вылетела из турнира, в котором хотела продолжить борьбу»

11 апреля 2018, 07:34
8

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил два последних сезона каталонского клуба в еврокубках.

«Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу.

«Рома» должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня «Рома» была сильнее», – сказал после игры Бускетс.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» завершился со счетом 3:0. Результат первой встречи – 1:4.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Барселона Рома Бускетс Серхио
Комментарии (8)
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ikarus74
1523421607
Странная игра, будто кого то сливали
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Зенит 12
1523425077
Бускетс с Месси опозорились дальше некуда ))))))))))))))))))))))))))))
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Павел Буре
1523426645
А как ты хотел?? системный подход б лядь меняйте дебилы, у вас всегда в апреле караул!!!! Весь апрель барселона пешком ходит, берите пример с Реала, который весной когда игры на вылет просто разрывает всех, поэтому и ЛЧ берут с завидным постоянством, а у вас тренера как вывеску меняете, а результат один и тот же. апрель это вылет с лч, и потеря очков в испании, но в испании есть очковый запас, а лч это другой турнир.
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raritet
1523429076
у букмеров решили заработать. Это же проще чем напрягаться.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1523430475
Позор.Надо уволить Вальверде и продать 8 игроков
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nelez
1523467344
Матч проиграл вальверде.
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