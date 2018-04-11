Бускетс: «Барселона» снова вылетела из турнира, в котором хотела продолжить борьбу»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил два последних сезона каталонского клуба в еврокубках.

«Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу.

«Рома» должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня «Рома» была сильнее», – сказал после игры Бускетс.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» завершился со счетом 3:0. Результат первой встречи – 1:4.

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