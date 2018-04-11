Ди Франческо: «Никто не ждал нас здесь. Почему бы нам не поверить в выход в финал?»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Рома» пробилась в 1/2 финала ЛЧ впервые за 34 года.

«Конечно, мы должны верить в выход в финал Лиги чемпионов. Почему нет?

Мы прошли так далеко. Никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому однозначно мы должны бороться за самые высокие места», – сказал Ди Франческо.

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