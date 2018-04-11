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    Ди Франческо: «Никто не ждал нас здесь. Почему бы нам не поверить в выход в финал?»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Рома» пробилась в 1/2 финала ЛЧ впервые за 34 года.

    «Конечно, мы должны верить в выход в финал Лиги чемпионов. Почему нет?

    Мы прошли так далеко. Никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому однозначно мы должны бороться за самые высокие места», – сказал Ди Франческо.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Football Italia

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    11.04.2018 01:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 апреля 2018, 02:10

      ну походу сведут Вас с Ливерпулем, а Реал будет с Баваркой катать. Учитывая склонность Ливерпуля к потерям с более слабым по уровню соперником, шансы у Ромы будут) Да, Рома вынесла барсуков, но это их проблемы, мне видится Ливерпуль фаворитом, если такая будет жеребьёвка.

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