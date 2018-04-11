Ди Франческо: «Никто не ждал нас здесь. Почему бы нам не поверить в выход в финал?»

ну походу сведут Вас с Ливерпулем, а Реал будет с Баваркой катать. Учитывая склонность Ливерпуля к потерям с более слабым по уровню соперником, шансы у Ромы будут) Да, Рома вынесла барсуков, но это их проблемы, мне видится Ливерпуль фаворитом, если такая будет жеребьёвка.
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Рома» пробилась в 1/2 финала ЛЧ впервые за 34 года.
«Конечно, мы должны верить в выход в финал Лиги чемпионов. Почему нет?
Мы прошли так далеко. Никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому однозначно мы должны бороться за самые высокие места», – сказал Ди Франческо.
«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ