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    Кержаков считает, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в европейский клуб

    Бывший нападающий «Зенита», ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову стоит хорошо задуматься о переходе в один из европейских клубов после чемпионата мира-2018. По его мнению, это будет последняя возможность для 28-летнего футболиста попробовать свои силы за границей.

    «Смолов не просто сложился как футболист, он взрослый человек уже. 28 лет – серьезный возраст. После чемпионата мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Еще год в Краснодаре – и ему уже 29. Потом 30. И еще неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках», – сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Напомним, нападающий уже выступал в Европе: в 2010 году он в течение шести месяцев защищал цвета голландского «Фейеноорда».

    Источник: Lenta

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    10.04.2018 14:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 07:59

      Не понимаю смысла таких высказываний.Перейти в европейский клуб , попробовать свои силы за границей , уехать???Зачем ему это?Он уже состоялся как футболист, и вряд ли что то приобретёт там для себя новое. Что нового приобрёли для себя Вы ,Александр, , когда выступали в Испании? Что принесли командировки Аршавина , Погребняка , Павлюченко , Биллялетдинова? Прогресс? Нет , только ухудшение игровых качеств ,да психологический стресс. Лучше быть здесь на лидирующих позициях , чем там , периодически выходить на замены

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 08:07

      там лавка мягче...

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 10 апреля 2018, 20:56

      Думаю, что последний шанс - перед чемпионатом!?

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 10 апреля 2018, 20:37

      Какой европейский клуб? Разве, что в Прибалтику...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 апреля 2018, 20:35

      Да кому этот пешеход нужен. Вы футбол смотрите..... и что там видите???? А потом в Европе парни за 500000 в год попу рвут, а Федору нужно только на понты столько, а жить на что????

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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:13

      Федору нужно попробовать поиграть за границей,ну а если не получится в РФПЛ от него не откажутся.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 апреля 2018, 16:53

      после таких слов болельщикам кому он в Европе нужен?... там играют ДЛЯ болельщиков, а не отбывают номер...

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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 апреля 2018, 15:49

      Как уверенно считает.. "Еще год - будет 29. Потом - 30"

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 10 апреля 2018, 15:46

      Чемпионат мира/европы или лига чемпионов/европы - хорошая возможность показать себя.
      и тут кержаков прав, любой команде интересно взять футболиста на 3-4 года, а какой смысл покупать футболиста, если с каждым годом будет только стареть и как следствии плохо играть.

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      Рейтинг: +4025

      raritet 10 апреля 2018, 14:59

      Да , Смолов передержан. Смысла уезжать уже маловато.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 апреля 2018, 14:41

      по-моему, все хотят чтобы Смолов уехал за границу, кроме него самого!!! Что ему там делать?! спрос и нагрузка больше! Зарплата меньше!

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