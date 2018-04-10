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  • Кержаков считает, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в европейский клуб

Кержаков считает, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в европейский клуб

10 апреля 2018, 14:26
15

Бывший нападающий «Зенита», ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову стоит хорошо задуматься о переходе в один из европейских клубов после чемпионата мира-2018. По его мнению, это будет последняя возможность для 28-летнего футболиста попробовать свои силы за границей.

«Смолов не просто сложился как футболист, он взрослый человек уже. 28 лет – серьезный возраст. После чемпионата мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Еще год в Краснодаре – и ему уже 29. Потом 30. И еще неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Напомним, нападающий уже выступал в Европе: в 2010 году он в течение шести месяцев защищал цвета голландского «Фейеноорда».

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Краснодар Россия Смолов Федор Кержаков Александр
Комментарии (15)
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ФанатОтБога
1523359693
да я бы сказал, что Феде уже поздно, как бы не звучало это. Уедет, не получится.. дай бог по арендам пойдет. А если нет? То и во все, будет его уровень Урал, Тосно и тд. Возраст уже не тот. Будь года 24. другое дело. А 28 уже опасно.
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ruverzema29rus
1523360501
по-моему, все хотят чтобы Смолов уехал за границу, кроме него самого!!! Что ему там делать?! спрос и нагрузка больше! Зарплата меньше!
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raritet
1523361585
Да , Смолов передержан. Смысла уезжать уже маловато.
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ARTHUR19
1523364375
Чемпионат мира/европы или лига чемпионов/европы - хорошая возможность показать себя. и тут кержаков прав, любой команде интересно взять футболиста на 3-4 года, а какой смысл покупать футболиста, если с каждым годом будет только стареть и как следствии плохо играть.
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Sterh
1523364576
Как уверенно считает.. "Еще год - будет 29. Потом - 30"
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zigbert
1523380396
Федору нужно попробовать поиграть за границей,ну а если не получится в РФПЛ от него не откажутся.
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RedWhiteFans2
1523381757
Да кому этот пешеход нужен. Вы футбол смотрите..... и что там видите???? А потом в Европе парни за 500000 в год попу рвут, а Федору нужно только на понты столько, а жить на что????
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Антибиотик
1523381857
Какой европейский клуб? Разве, что в Прибалтику...
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Max Bobr
1523382990
Думаю, что последний шанс - перед чемпионатом!?
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нейтральныйкакникто
1523422767
Не понимаю смысла таких высказываний.Перейти в европейский клуб , попробовать свои силы за границей , уехать???Зачем ему это?Он уже состоялся как футболист, и вряд ли что то приобретёт там для себя новое. Что нового приобрёли для себя Вы ,Александр, , когда выступали в Испании? Что принесли командировки Аршавина , Погребняка , Павлюченко , Биллялетдинова? Прогресс? Нет , только ухудшение игровых качеств ,да психологический стресс. Лучше быть здесь на лидирующих позициях , чем там , периодически выходить на замены
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