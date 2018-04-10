Кержаков считает, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в европейский клуб

Бывший нападающий «Зенита», ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову стоит хорошо задуматься о переходе в один из европейских клубов после чемпионата мира-2018. По его мнению, это будет последняя возможность для 28-летнего футболиста попробовать свои силы за границей.

«Смолов не просто сложился как футболист, он взрослый человек уже. 28 лет – серьезный возраст. После чемпионата мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Еще год в Краснодаре – и ему уже 29. Потом 30. И еще неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Напомним, нападающий уже выступал в Европе: в 2010 году он в течение шести месяцев защищал цвета голландского «Фейеноорда».