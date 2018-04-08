РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Ростов»

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов» в домашнем матче 25 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан на 47-й минуте.

Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

Локомотив (Москва) – Ростов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фарфан, 47.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев, Игнатьев, Рыбус, Тарасов (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 72).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Гацкан, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).

Предупреждения: Фарфан, 28; Рыбус, 40 – Калачев, 65; Ионов, 84; Ингасон, 90+2.

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