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    РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Ростов»

    «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов» в домашнем матче 25 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан на 47-й минуте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

    Локомотив (Москва) – Ростов – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фарфан, 47.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев, Игнатьев, Рыбус, Тарасов (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 72).

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Гацкан, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).

    Предупреждения: Фарфан, 28; Рыбус, 40 – Калачев, 65; Ионов, 84; Ингасон, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 18:22
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 апреля 2018, 21:29

      Локо не оч понравился как и Ростов.игра ничейная

      1
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Жёлто-синий 8 апреля 2018, 23:12

      Статистику матча глянь, счет и результат закономерен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 апреля 2018, 20:33

      Всех с победой!!!!! Фарфан молодец... Как и Игнатьев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 8 апреля 2018, 19:06

      Фарфан никак не назабивается...Уже и затылком кладёт. Хорошо, что Перу в другой группе на ЧМ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > victosha 8 апреля 2018, 19:23

      Поверь нам Салаха хватит!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      victosha > zenitovec2007 8 апреля 2018, 20:14

      Ох...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 апреля 2018, 19:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      волера ГЕНИЙ!!! ТАКАЯ ИГРА!! ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ВЕЗЁТТТТТ!!! КАЖДЫЙ ГРЁБАНЫЙ РАЗ ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!!! СУПЕР ИГРА!!!!!!! ЦЕЛЫХ ДВА ОЧКА В ПЯТИ ИГРАХ!!!! ВОЛЕРА!!! ВОЛЕРА!!!!!!! ВОЛЕРА!!!!! ЧЕМП ПОЧТИ ВЫИГРАЛИ, КЛАССНАЯ ИГА, ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ВЕЗЁТ!!!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > rammax fcsm 8 апреля 2018, 20:54

      гнать надо

      -1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > андрей андреев 8 апреля 2018, 20:56

      я думаю, его спецом позвали, чтоб команду в пердив сплавить....

      -2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > rammax fcsm 8 апреля 2018, 21:11

      это болелы ростова меня минусят???!!! Ну, минусите, минусите.... скоро в пердиве минусить будете, волероверы новоявленные....

      -2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 19:02

      С победой братья-паровозы!

      5
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      Рейтинг: +302

      mab1011 8 апреля 2018, 18:50

      Локо- с победой! Лучше Шпалыч, чем, боже упаси, двукратные...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 апреля 2018, 18:47

      С победой ЛОКО!

      4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 апреля 2018, 18:41

      Мда....(((((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 апреля 2018, 18:30

      Физрук ты Валера!)))

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 апреля 2018, 18:28

      Очень жаль...Ростов опустился в опасную зону....а Локо с победой!

      2
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