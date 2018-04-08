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РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Ростов»

8 апреля 2018, 18:22
26

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов» в домашнем матче 25 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан на 47-й минуте.

Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

Локомотив (Москва) – Ростов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фарфан, 47.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев, Игнатьев, Рыбус, Тарасов (Баринов, 83), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 72).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Гацкан, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).

Предупреждения: Фарфан, 28; Рыбус, 40 – Калачев, 65; Ионов, 84; Ингасон, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
Комментарии (26)
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Smekaev
1523201108
Невозможно смотреть, как Локомотиву подсвистывают, особенно в концовке! Чистые моменты Ростова свистят как фол, и по ходу всей игры такая же фигня - по мелочи, по крупице Локо к чемпионству ведут.
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андрей андреев
1523201181
Волера-чемодан-вокзал-Матч ТВ. Какой ....чудак его взял? Кириченко был 1 матч и ВЫИГРАЛ его
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mdu86
1523201284
С победой красно-зелёные! Сложный был матч, три очка в копилке, едем дальше!
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Пестрый
1523201429
Физрук ты Валера!)))
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geroin161
1523202116
Мда....(((((
Ответить
XaXatyn
1523202426
С победой ЛОКО!
Ответить
mab1011
1523202619
Локо- с победой! Лучше Шпалыч, чем, боже упаси, двукратные...
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Федя Кабак
1523203338
С победой братья-паровозы!
Ответить
rammax fcsm
1523203379
волера ГЕНИЙ!!! ТАКАЯ ИГРА!! ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ВЕЗЁТТТТТ!!! КАЖДЫЙ ГРЁБАНЫЙ РАЗ ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!!! СУПЕР ИГРА!!!!!!! ЦЕЛЫХ ДВА ОЧКА В ПЯТИ ИГРАХ!!!! ВОЛЕРА!!! ВОЛЕРА!!!!!!! ВОЛЕРА!!!!! ЧЕМП ПОЧТИ ВЫИГРАЛИ, КЛАССНАЯ ИГА, ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ВЕЗЁТ!!!!!
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victosha
1523203598
Фарфан никак не назабивается...Уже и затылком кладёт. Хорошо, что Перу в другой группе на ЧМ.
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