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    Зырянов: «Перед матчами говорю своей команде: «Просто играйте и наслаждайтесь»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Константин Зырянов после матча 31 тура ФНЛ против краснодарской «Кубани» (0:1) рассказал о своих установках на встречи. Специалист призывает игроков к удовольствию.

    «Мы стараемся прививать футболистам комбинационную игру. Если будем просить их просто пинать мяч вперед, то ничему их не научим. Просим их учиться через контроль мяча и ничего не бояться.

    Перед каждым матчем я им говорю: «Ребята, просто играйте в футбол. Наслаждайтесь. Будете наслаждаться – все будет получаться, и победы будут». Мы пытаемся раскрепостить игроков», – сказал тренер.

    Зенитовцы в ФНЛ идут на предпоследнем месте.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.04.2018 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 15:55

      Надо закрывать эту лавочку Зенит-2. Для удовольствия играют любители, профи играют на победу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:13

      То и прос-али опять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 8 апреля 2018, 12:54

      Вот они от своего наслаждения и находятся на предпоследней строчке. Донаслаждались.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8824

      vladik12 8 апреля 2018, 12:31

      Так себе подход для профессиональной команды.

      2
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