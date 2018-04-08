Зырянов: «Перед матчами говорю своей команде: «Просто играйте и наслаждайтесь»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Константин Зырянов после матча 31 тура ФНЛ против краснодарской «Кубани» (0:1) рассказал о своих установках на встречи. Специалист призывает игроков к удовольствию.

«Мы стараемся прививать футболистам комбинационную игру. Если будем просить их просто пинать мяч вперед, то ничему их не научим. Просим их учиться через контроль мяча и ничего не бояться.

Перед каждым матчем я им говорю: «Ребята, просто играйте в футбол. Наслаждайтесь. Будете наслаждаться – все будет получаться, и победы будут». Мы пытаемся раскрепостить игроков», – сказал тренер.

Зенитовцы в ФНЛ идут на предпоследнем месте.