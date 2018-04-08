Гвардиола: «Что я сказал Погба после матча? Уверяю, что в «Сити» его не пригласил»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что шепнул полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба после матча 33 тура АПЛ (2:3). Каталонец поздравил француза.

«Да, я подошел к Полю и на ухо поздравил его с успешным результатом. Поверьте, никаких предложений по трансферу я ему не делал», – заверил тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Погба мог зимой перейти в стан «горожан».

Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой