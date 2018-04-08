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    Гвардиола: «Что я сказал Погба после матча? Уверяю, что в «Сити» его не пригласил»

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что шепнул полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба после матча 33 тура АПЛ (2:3). Каталонец поздравил француза.

    «Да, я подошел к Полю и на ухо поздравил его с успешным результатом. Поверьте, никаких предложений по трансферу я ему не делал», – заверил тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Погба мог зимой перейти в стан «горожан».

    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.04.2018 10:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      milanium 8 апреля 2018, 13:17

      я что, если и вправду пригласил?, чё тут такого, имеет право

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > milanium 8 апреля 2018, 19:55

      Ну по этическим нормам, наверное нет, не имеет)

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 апреля 2018, 10:41

      Предложение по трансферу отправлю СМСкой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 апреля 2018, 10:40

      Блин, а я подумал, что именно это он и говорил) так долго еще говорили)

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 8 апреля 2018, 14:08

      Гвардиола штук 5 языков знает. Он посылал Погба так, чтоб тот не понял))

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      Рейтинг: +43

      MU777 > Cules2013 8 апреля 2018, 18:55

      Из них Поль не знает лишь два: испанский и на хрен никому не нужный каталанский.

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