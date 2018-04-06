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    Гвардиола: «Райола назвал меня трусливым псом? Потом он предложил купить Погба и Мхитаряна»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который назвал Гвардиолу трусливым псом и фантастическим тренером.

    «Я согласен с ним. Наконец-то люди узнали мои секреты, я плохой человек. Я трус. Но я не понимаю, почему я такой плохой человек. Я никогда не общался с ним. Может быть, Ибрагимович рассказал ему что-то про меня. Но два месяца назад Района предложил «Сити» Погба и Мхитаряна. Зачем?

    Зачем он это сделал? Ему хотелось, чтобы Погба и Мхитарян играли за нас? Райола должен защищать своих игроков и не должен приводить их к такому плохому человеку, как я. Сравнение с псом – это плохо. Он должен уважать псов.

    Что я ответил? Я сказал нет. У нас не так много денег, а Погба слишком дорогой. Я ведь пес, а он хочет, чтобы его игроки приехали ко мне. Он заслуживает, чтобы его футболисты играли у лучших людей. Но при этом Райола знает, что я топ-тренер», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    06.04.2018 19:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 10:45

      молодец Пеп, хорошо ответил))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 21:31

      Райола слишком многое хочет и так себя вести нельзя ,он просто хам.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 7 апреля 2018, 10:06

      Лицо у него не разбито, в тюрьме не сидит, даже карма от смертельной болезни его не накрывает - значит, как показала практика, можно так вести.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 6 апреля 2018, 21:16

      Не оскорбил, но при этом унизил - культура

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 20:56

      Не люблю я этих агентов и их высказывания. Им лиш бы карманы баблом набить!

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 апреля 2018, 20:36

      понятно-что ничего не понятно

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 6 апреля 2018, 20:24

      В переводе Гвардиола сказал, что никогда не купит игрока у Райолы. Бизнеса не будет.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 апреля 2018, 20:14

      Гвардиола: Да я пес но породистый

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > giluxa1963 7 апреля 2018, 01:15

      Жаль что не цепной...То то бы у райОлы тцрака горела.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 апреля 2018, 19:58

      "Зачем?!
      Бизнес, только бизнес. И ничего личного. А после работы да: пёс смердящий. ))

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