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  • Гвардиола: «Райола назвал меня трусливым псом? Потом он предложил купить Погба и Мхитаряна»

Гвардиола: «Райола назвал меня трусливым псом? Потом он предложил купить Погба и Мхитаряна»

6 апреля 2018, 19:45
12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который назвал Гвардиолу трусливым псом и фантастическим тренером.

«Я согласен с ним. Наконец-то люди узнали мои секреты, я плохой человек. Я трус. Но я не понимаю, почему я такой плохой человек. Я никогда не общался с ним. Может быть, Ибрагимович рассказал ему что-то про меня. Но два месяца назад Района предложил «Сити» Погба и Мхитаряна. Зачем?

Зачем он это сделал? Ему хотелось, чтобы Погба и Мхитарян играли за нас? Райола должен защищать своих игроков и не должен приводить их к такому плохому человеку, как я. Сравнение с псом – это плохо. Он должен уважать псов.

Что я ответил? Я сказал нет. У нас не так много денег, а Погба слишком дорогой. Я ведь пес, а он хочет, чтобы его игроки приехали ко мне. Он заслуживает, чтобы его футболисты играли у лучших людей. Но при этом Райола знает, что я топ-тренер», – сказал Гвардиола.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Мхитарян Генрих Погба Поль Гвардиола Хосеп Райола Мино
Комментарии (12)
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Eddyson
1523033900
"Зачем?! Бизнес, только бизнес. И ничего личного. А после работы да: пёс смердящий. ))
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giluxa1963
1523034877
Гвардиола: Да я пес но породистый
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Cupota
1523035455
В переводе Гвардиола сказал, что никогда не купит игрока у Райолы. Бизнеса не будет.
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KARAT777
1523036191
понятно-что ничего не понятно
Ответить
VVM1964
1523036976
" — А еще он называл тебя желтым земляным червяком и говорил , что ты ешь лягушек. — Так он называл меня желтой рыбой? — Да! Да! рыбой, и ещё червяком! Земляным червяком! "
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Федя Кабак
1523037374
Не люблю я этих агентов и их высказывания. Им лиш бы карманы баблом набить!
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maratagliulin
1523038580
Не оскорбил, но при этом унизил - культура
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zigbert
1523039464
Райола слишком многое хочет и так себя вести нельзя ,он просто хам.
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OfaZavr
1523087151
молодец Пеп, хорошо ответил))
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