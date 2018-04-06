Гвардиола: «Райола назвал меня трусливым псом? Потом он предложил купить Погба и Мхитаряна»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который назвал Гвардиолу трусливым псом и фантастическим тренером.

«Я согласен с ним. Наконец-то люди узнали мои секреты, я плохой человек. Я трус. Но я не понимаю, почему я такой плохой человек. Я никогда не общался с ним. Может быть, Ибрагимович рассказал ему что-то про меня. Но два месяца назад Района предложил «Сити» Погба и Мхитаряна. Зачем?

Зачем он это сделал? Ему хотелось, чтобы Погба и Мхитарян играли за нас? Райола должен защищать своих игроков и не должен приводить их к такому плохому человеку, как я. Сравнение с псом – это плохо. Он должен уважать псов.

Что я ответил? Я сказал нет. У нас не так много денег, а Погба слишком дорогой. Я ведь пес, а он хочет, чтобы его игроки приехали ко мне. Он заслуживает, чтобы его футболисты играли у лучших людей. Но при этом Райола знает, что я топ-тренер», – сказал Гвардиола.