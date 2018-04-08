Кержаков – о слезах Шатова: «Олег, это было по-мужски»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков обратился к полузащитнику «Краснодара» Олегу Шатову после победы «быков» над сине-бело-голубыми в поединке 25 тура РФПЛ. На 79-й минуте матча футболист получил повреждение и был заменен. После того, как хавбек покинул поле, он расплакался на скамейке запасных.

«Олег, это было по-мужски, и по-настоящему», – написал Кержаков в свое инстаграме.

Напомним, что права на Шатова принадлежат «Зениту». Зимой петербургский клуб отдал его в аренду «Краснодару» до конца текущего сезона.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов