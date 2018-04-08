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    Кержаков – о слезах Шатова: «Олег, это было по-мужски»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков обратился к полузащитнику «Краснодара» Олегу Шатову после победы «быков» над сине-бело-голубыми в поединке 25 тура РФПЛ. На 79-й минуте матча футболист получил повреждение и был заменен. После того, как хавбек покинул поле, он расплакался на скамейке запасных.

    «Олег, это было по-мужски, и по-настоящему», – написал Кержаков в свое инстаграме.

    Напомним, что права на Шатова принадлежат «Зениту». Зимой петербургский клуб отдал его в аренду «Краснодару» до конца текущего сезона.

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Instagram

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    08.04.2018 00:09
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:25

      Чего по мужски? Олежка понял, что ему в Зените больше не бывать и разнюнился, так как проехал мимо денег.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:37

      Скупая мужская слеза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 апреля 2018, 11:56

      Аршавин2

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 апреля 2018, 10:43

      Спасибо что ещё раз доказал Мудачини -- что он мудак !!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 апреля 2018, 10:11

      Понятно обидно,футболисты тоже люди ,а их как товар туда сюда гоняют.Да, за это получают ,деньги,но душа остаётся.Христос Воскресе!

      0
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      Рейтинг: +38

      u444e 8 апреля 2018, 08:30

      Сначала они ноют, что футболистам на всё *****, а когда они полностью отдают себя игре и им настолько не *****, они говорят, что это бабы. Как же много дебилов вокруг

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2018, 02:45

      На ЧМ-2002 сборная России не вышла из группы и Дима Сычев всплакнул. Всё было по делу - никто не упрекнул мужика. Да чего там, всем выть хотелось. Зря вы клюете Олега.

      8
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 8 апреля 2018, 02:25

      Вот такие современные мужики в наше время в футболе.Падают и хвтают за лица при малейшем касании.Делают причёски,чаше своих девушек.Теперь вот плакать можно по мужски.

      5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 апреля 2018, 01:38

      ничотак потроллил :)

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      Рейтинг: +840

      vovan55 8 апреля 2018, 01:02

      вернётся в зенит - поставят его на табуретку и заставят петь гимн зенита, а потом в угол на колени...

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      Рейтинг: +210

      Кутах > vovan55 8 апреля 2018, 01:10

      Чувствуется, что человек знает, о чём говорит. Часто такое бывало, да?

      2
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