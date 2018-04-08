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Кержаков – о слезах Шатова: «Олег, это было по-мужски»

8 апреля 2018, 00:09
19

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков обратился к полузащитнику «Краснодара» Олегу Шатову после победы «быков» над сине-бело-голубыми в поединке 25 тура РФПЛ. На 79-й минуте матча футболист получил повреждение и был заменен. После того, как хавбек покинул поле, он расплакался на скамейке запасных.

«Олег, это было по-мужски, и по-настоящему», – написал Кержаков в свое инстаграме.

Напомним, что права на Шатова принадлежат «Зениту». Зимой петербургский клуб отдал его в аренду «Краснодару» до конца текущего сезона.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кержаков Александр Шатов Олег
Комментарии (19)
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denzillo
1523136297
Охре...ть, чего мужского в слезах этого мальчишки. Слышь "бью и буду бить" ты чего бомжара гомна вье...л?! По мужски это чёткое дело и без имоций девчачих!Тьфу...
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vovan55
1523138553
вернётся в зенит - поставят его на табуретку и заставят петь гимн зенита, а потом в угол на колени...
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Masteralex
1523140718
ничотак потроллил :)
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SpazMatikus
1523143502
Вот такие современные мужики в наше время в футболе.Падают и хвтают за лица при малейшем касании.Делают причёски,чаше своих девушек.Теперь вот плакать можно по мужски.
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serppion
1523144708
На ЧМ-2002 сборная России не вышла из группы и Дима Сычев всплакнул. Всё было по делу - никто не упрекнул мужика. Да чего там, всем выть хотелось. Зря вы клюете Олега.
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u444e
1523165413
Сначала они ноют, что футболистам на всё *****, а когда они полностью отдают себя игре и им настолько не *****, они говорят, что это бабы. Как же много дебилов вокруг
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petrucho-spb
1523171510
Понятно обидно,футболисты тоже люди ,а их как товар туда сюда гоняют.Да, за это получают ,деньги,но душа остаётся.Христос Воскресе!
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Zenmaster
1523173433
Спасибо что ещё раз доказал Мудачини -- что он мудак !!!
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zigbert
1523180243
Скупая мужская слеза.
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prezent2017
1523183152
Чего по мужски? Олежка понял, что ему в Зените больше не бывать и разнюнился, так как проехал мимо денег.
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