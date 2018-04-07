Балотелли летом бесплатно может присоединиться к «Роме»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Рому». Форвард настроен на переезд в Серию А.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола провел переговоры с руководством римского клуба.

К французскому клубу форвард может присоединиться бесплатно, так как летом истечет его контракт с «Ниццей».

В нынешнем сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 20 матчей, в которых забил 14 голов.