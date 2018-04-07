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    Балотелли летом бесплатно может присоединиться к «Роме»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Рому». Форвард настроен на переезд в Серию А.

    Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола провел переговоры с руководством римского клуба.

    К французскому клубу форвард может присоединиться бесплатно, так как летом истечет его контракт с «Ниццей».

    В нынешнем сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 20 матчей, в которых забил 14 голов.

    Источник: Calciomercato

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    07.04.2018 08:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 апреля 2018, 12:14

      К французскому клубу может присоединиться бесплатно.....****** а он в каком клубе????или рома французской стала????

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 7 апреля 2018, 09:06

      кому нужна эта шавка

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