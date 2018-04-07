Балотелли летом бесплатно может присоединиться к «Роме»

К французскому клубу может присоединиться бесплатно.....****** а он в каком клубе????или рома французской стала????
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Рому». Форвард настроен на переезд в Серию А.
Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола провел переговоры с руководством римского клуба.
К французскому клубу форвард может присоединиться бесплатно, так как летом истечет его контракт с «Ниццей».
В нынешнем сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 20 матчей, в которых забил 14 голов.