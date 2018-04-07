Анчелотти – главный претендент на замену Аллегри в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить «Ювентус». Итальянец – главный претендент на замену Массимилиано Аллегри, который по итогам сезона, скорее всего, покинет команду.

Новым местом работы Аллегри могут стать «ПСЖ» или «Челси».

Анчелотти на данный момент находится без работы. Тренер работал с «Ювентусом» с 1999 по 2001 год.