Анчелотти – главный претендент на замену Аллегри в «Ювентусе»

Мне кажется, нужен молодой итальянец, способный привнести что-то принципиально новое. Индзаги - идеальный вариант. Анчелотти навряд ли будет готов кардинально перестраивать команду, вводить молодежь: Ругани, Кальдару, Спинаццолу, того же Бернардески в основной состав. А делать это нужно, пока не стало поздно.
Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить «Ювентус». Итальянец – главный претендент на замену Массимилиано Аллегри, который по итогам сезона, скорее всего, покинет команду.
Новым местом работы Аллегри могут стать «ПСЖ» или «Челси».
Анчелотти на данный момент находится без работы. Тренер работал с «Ювентусом» с 1999 по 2001 год.