Балотелли: «Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказался на тему расизма.

«На некоторых стадионах люди скандировали, что нет черных итальянцев. Я доказательство того, что они есть. Италия – не страна расистов, но они там есть.

Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем», – сказал Балотелли.

Форвард не вызывался в сборную Италии с 2014 года.