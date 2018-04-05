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    Балотелли: «Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказался на тему расизма.

    «На некоторых стадионах люди скандировали, что нет черных итальянцев. Я доказательство того, что они есть. Италия – не страна расистов, но они там есть.

    Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем», – сказал Балотелли.

    Форвард не вызывался в сборную Италии с 2014 года.

    Источник: Football Italia

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    05.04.2018 22:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 10:50

      дело не в цвете кожи, если бы думал прежде чем делал и не создавал проблемы на ровном месте а нацелен был только на игру и улучшения своих показателей то все было бы норм.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2018, 10:25

      Опа, бывший хулиган начал на жалость давить ??? Молодцом, Бало!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 08:23

      Характер от цвета кожи не зависит.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 апреля 2018, 06:19

      Если бы ты не был далб...м то проблем бы у тебя не было вообще.

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 апреля 2018, 04:44

      Ну что ты ноешь баклажан???У тебя что не хватает бабла на осветление кожи?Сделай пластику как Майкл Джексон...Но вот мозги еще не научились пересаживать.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 6 апреля 2018, 02:11

      он прав на 300% , если бы он был белым он был бы умнее, а если умнее, то и естественно проблем было бы меньше.....

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 5 апреля 2018, 23:50

      Был бы ты умней был бы легендой

      4
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 апреля 2018, 23:04

      ты имеешь проблемы по жизни не потому, что ты нигер, а потому, что шизанутый, отмороженный на голову идиот... спроси у Кассано и прочих шизиков от футбола....

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