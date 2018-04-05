Балотелли: «Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем»

дело не в цвете кожи, если бы думал прежде чем делал и не создавал проблемы на ровном месте а нацелен был только на игру и улучшения своих показателей то все было бы норм.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказался на тему расизма.
«На некоторых стадионах люди скандировали, что нет черных итальянцев. Я доказательство того, что они есть. Италия – не страна расистов, но они там есть.
Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем», – сказал Балотелли.
Форвард не вызывался в сборную Италии с 2014 года.