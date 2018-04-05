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    Орлов: «Как можно было брать Заболотного взамен Дзюбы? Даже неприлично об этом говорить»

    Телекомментатор Геннадий Орлов высказал непонимание по поводу трансферной политики «Зенита». Также он подчеркнул, что нападающий Антон Заболотный, купленный зимой у «Тосно», далек от того, чтобы стать равноценной заменой Артему Дзюбе, отданному в аренду тульскому «Арсеналу».

    «Будущее Манчини определит руководство. Нужен «Зениту» Семак или нет – это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы. Должна быть трансферная кампания. Сейчас у «Зенита» 18-19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения – зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.

    Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы «Зенита». Могу объяснить, почему мы проигрываем: у нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы – по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12-13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого – 10. Как можно их сравнивать?» – сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2018 14:59
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 11:18

      Старику совсем плохо...... Уже начал поучать финансовой , экономической и трансферной политике руководство клуба.Одним словом =кандидат педагогических наук. Проверить бы его диссертацию на вопрос плагиата

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 апреля 2018, 10:26

      Интересно, у кого всё таки какое образование - у кого 7 классов, а у кого 10? :))
      Еще есть уровень - 3 класса церковно-приходской школы.

      0
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      Рейтинг: +17757

      paracetamol 5 апреля 2018, 23:54

      Лучше Маркова было брать. У него хоть мозги есть. И свой к тому же.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > paracetamol 6 апреля 2018, 14:19

      Марков поумней будет.Он выбрал футбол вместо лавки в "золотой клетке".

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2018, 19:53

      Этот зенитовский ж...лиз, снова отличился. При одном упоминание его фамилии и воспоминаниях о его голосовой интонации, у большинства футбольных болельщиков начинает изжога.

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 5 апреля 2018, 19:39

      Орлиный глаз всё разглядел.

      0
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 5 апреля 2018, 19:14

      Гена без команды так резко не говорит

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      Рейтинг: -11

      sport1602 5 апреля 2018, 19:04

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 5 апреля 2018, 18:22

      Логика? Стадион стоит на болоте?
      Должен хоть один быть Уболотный.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 5 апреля 2018, 18:22

      а при чем тут Заболотный, ему еще нужно привыкнуть к новой команде, Зенька строит новую команду и там для Дзюбиньо видать места нет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:17

      да они стоят друг друга, разница то небольшая, просто Дзюба больше раскручен вот и думают что он лучше а на деле вон Халк уехал и все у Дзюбы закончилось.

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