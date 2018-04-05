Орлов: «Как можно было брать Заболотного взамен Дзюбы? Даже неприлично об этом говорить»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал непонимание по поводу трансферной политики «Зенита». Также он подчеркнул, что нападающий Антон Заболотный, купленный зимой у «Тосно», далек от того, чтобы стать равноценной заменой Артему Дзюбе, отданному в аренду тульскому «Арсеналу».

«Будущее Манчини определит руководство. Нужен «Зениту» Семак или нет – это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы. Должна быть трансферная кампания. Сейчас у «Зенита» 18-19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения – зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.

Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы «Зенита». Могу объяснить, почему мы проигрываем: у нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы – по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12-13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого – 10. Как можно их сравнивать?» – сказал Орлов.