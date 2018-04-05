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  • Орлов: «Как можно было брать Заболотного взамен Дзюбы? Даже неприлично об этом говорить»

Орлов: «Как можно было брать Заболотного взамен Дзюбы? Даже неприлично об этом говорить»

5 апреля 2018, 14:59
53

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал непонимание по поводу трансферной политики «Зенита». Также он подчеркнул, что нападающий Антон Заболотный, купленный зимой у «Тосно», далек от того, чтобы стать равноценной заменой Артему Дзюбе, отданному в аренду тульскому «Арсеналу».

«Будущее Манчини определит руководство. Нужен «Зениту» Семак или нет – это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы. Должна быть трансферная кампания. Сейчас у «Зенита» 18-19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения – зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.

Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы «Зенита». Могу объяснить, почему мы проигрываем: у нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы – по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12-13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого – 10. Как можно их сравнивать?» – сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Заболотный Антон Орлов Геннадий
Комментарии (53)
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Dr Metal
1522929818
Поздравляю Зенит с приобретением Новосельцева, Оздоева, Цаллагова, Набиулина, Заболотного и тп. Предлагаю им взять на заметку: Погребняка, Павлюченко и ещё человек 50 примерно этого уровня
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hevbn 28
1522930129
Именно такое мягко говоря не понятное видение дел и не позволяет самому богатому клубу в стране уже несколько лет попасть даже в ЛЧ, уже не говоря о чемпионстве . Но я как болельщик "Спартака" могу только "молится" на такое руководство клуба.
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vgarakh
1522931045
А, что вы хотели от Фурсенко? Все закономерно, учитывая предыдущие заслуги и учитывая статус его покровителя.
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Полная Канистра
1522934248
болотный и дзюбаша оба однокашки оба умом не вышли один болтает другой не забивает ведь как прав был Федун что больше ему голов не видать а зенька повелась после гола забитого Спартаку хвать его и сожрала теперь выплюнуть его не может
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AlfavitЪ
1522935222
Прозрел, браво. В Питере не собирались делать топ-клуб, там пилили денюшку за Халка-Гарая-Витселя по бизнес-схеме Фурсенко-Манчини-ангентинцы. Итог не видит только кот Базилио.
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raritet
1522935242
Как то вопрос сформулирован неверно. Зачем вообще нужны оба этих недоросля в команде. Футболистов с интеллектом в мире и так раз -два да обчелся, а тут явные дауны . Ни тот ,ни другой не обладают ни скоростью, ни пластичностью, а самое главное, головка не работает у обоих. И понятно же , почему взяли Заболотного- идет зарабатывание денег на воздухе...
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Братья Васильевы
1522935675
что-то Гена разгунделся, на ЧМ хочет?
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Svoysvoemubrat
1522936196
Зато бакланы серут круглый год на выкатываемое поле. Закатите поле и губу заодно.
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Ахимас Вельде
1522936890
Грустные итоги наводят на грустные размышления. А как весело все начиналось, порвем Спартак, Европу на карачки поставим, Фурса зуб дает, балоболы.
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Куртуазные манеры
1522937388
Распродали торгаши свои традиции и удачу, ладно Халк и Витсель, понять можно, но Жулик с Данни чем мешали новым менагерам. Да они по качеству и отдаче на голову выше Краневиттеров с Дриусями.
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