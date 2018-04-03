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    Источник: «Боруссия» Д намерена пригласить на пост главного тренера Фавра

    Дортмундская «Боруссия» намерена сменить главного тренера по окончании сезона. Как сообщается, клуб летом отправит в отставку Петера Штегера. «Шмели» на место австрийского специалиста хотят пригласить нынешнего главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра. Французский клуб за досрочное расторжение контракта со специалистом намерен затребовать три миллиона евро.

    «Боруссия» в текущем сезоне в чемпионате Германии занимает третье место после 28 туров.

    Источник: BFM

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    03.04.2018 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 апреля 2018, 14:35

      Высшее руководство клуба пора менять - все проблемы оттуда идут.

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