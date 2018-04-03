Источник: «Боруссия» Д намерена пригласить на пост главного тренера Фавра

Дортмундская «Боруссия» намерена сменить главного тренера по окончании сезона. Как сообщается, клуб летом отправит в отставку Петера Штегера. «Шмели» на место австрийского специалиста хотят пригласить нынешнего главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра. Французский клуб за досрочное расторжение контракта со специалистом намерен затребовать три миллиона евро.

«Боруссия» в текущем сезоне в чемпионате Германии занимает третье место после 28 туров.