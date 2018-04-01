«Амкар» предложил болельщикам доехать до Хабаровска на автобусах 

«Амкар» пригласил болельщиков на гостевой матч 25-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Пермский клуб арендовал три автобуса и предложил фанатам поехать на них в Хабаровск.

«Ориентировочное время возвращения в Пермь – 12-13 апреля. Впрочем, если матч 26-го тура «Амкар» – «Рубин», назначенный на 14 апреля, будет вновь перенесен на нейтральное поле, автобусы, по желанию болельщиков, смогут изменить маршрут и отравиться к месту проведения этого поединка», – сообщает пресс-служба клуба.

Автобусы отправятся сегодня в 23:30 от стадиона «Звезда» в Перми. Матч против «СКА-Хабаровска» пройдет 7 апреля.