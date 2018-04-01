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  • «Амкар» предложил болельщикам доехать до Хабаровска на автобусах 

«Амкар» предложил болельщикам доехать до Хабаровска на автобусах 

1 апреля 2018, 16:15
7

«Амкар» пригласил болельщиков на гостевой матч 25-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Пермский клуб арендовал три автобуса и предложил фанатам поехать на них в Хабаровск.

«Ориентировочное время возвращения в Пермь – 12-13 апреля. Впрочем, если матч 26-го тура «Амкар» – «Рубин», назначенный на 14 апреля, будет вновь перенесен на нейтральное поле, автобусы, по желанию болельщиков, смогут изменить маршрут и отравиться к месту проведения этого поединка», – сообщает пресс-служба клуба.

Автобусы отправятся сегодня в 23:30 от стадиона «Звезда» в Перми. Матч против «СКА-Хабаровска» пройдет 7 апреля.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь СКА-Хабаровск
Комментарии (7)
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BarStep
1522589285
что-то Бомбардир расшутился к концу дня..., и все про Амкар..
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Шумаххер
1522594202
Незабываемый выезд получится ))
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vick-north-west
1522594474
Вот геморрой отсидят себе в этих автобусах. В поезде хоть походить можно...
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prezent2017
1522598308
Чего бы и не прокатиться? Пивца взять побольше и вполне весело будет. А автобусы поставить на ж.д. платформу, в честь победы над Локо!
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fanchik
1522598831
не забываем про 1 апреля ,смех продляет жизнь
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Lakhamu
1523083104
90 часов ехать- это если без остановок 8)
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