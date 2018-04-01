Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Амкар» предложил болельщикам доехать до Хабаровска на автобусах 

    «Амкар» пригласил болельщиков на гостевой матч 25-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Пермский клуб арендовал три автобуса и предложил фанатам поехать на них в Хабаровск.

    «Ориентировочное время возвращения в Пермь – 12-13 апреля. Впрочем, если матч 26-го тура «Амкар» – «Рубин», назначенный на 14 апреля, будет вновь перенесен на нейтральное поле, автобусы, по желанию болельщиков, смогут изменить маршрут и отравиться к месту проведения этого поединка», – сообщает пресс-служба клуба.

    Автобусы отправятся сегодня в 23:30 от стадиона «Звезда» в Перми. Матч против «СКА-Хабаровска» пройдет 7 апреля.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 7 апреля 2018, 09:38

      90 часов ехать- это если без остановок 8)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 апреля 2018, 19:07

      не забываем про 1 апреля ,смех продляет жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:58

      Чего бы и не прокатиться? Пивца взять побольше и вполне весело будет. А автобусы поставить на ж.д. платформу, в честь победы над Локо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 апреля 2018, 17:54

      Вот геморрой отсидят себе в этих автобусах. В поезде хоть походить можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 1 апреля 2018, 17:50

      Незабываемый выезд получится ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 1 апреля 2018, 16:28

      что-то Бомбардир расшутился к концу дня..., и все про Амкар..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11