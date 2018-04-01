Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Билялетдинов: «Увольнение из СКА? Узнал об этом в автобусе»

1 апреля 2018, 00:37
22

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал свое увольнение из клуба.

Напомним, что руководство дальневосточной команды приняло решение отправить специалиста в отставку после гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Узнал, что уволен, в автобусе. Ехали со стадиона, добирались до гостиницы. Произошел разговор, который продолжился в гостинице. Разговаривал с генеральным директором. Даже не задавал вопросов. Я все эти вещи просчитываю на два хода вперед. Я шел сюда, зная, что чудес ждут, но времени не дадут. Сделать из игроков ФНЛ и молодежного состава футболистов уровня РФПЛ так просто не выйдет. Тут другой уровень.

При подготовке к «Ахмату» я голову ломал. Потому что игровые возможности у «Ахмата» выше. Только Канунников на уровне конкурирует, ну и Тубич еще с Димидко. У них опыт большой. Остальные все объективно уступали игрокам «Ахмата». Нужно было выбрать такой тактический рисунок, чтобы оставлять себе шансы для контратаки. Но они начинают понимать многие моменты. Жалко, что времени не хватало. Я благодарен своей команде, эти ребята стали немного, но лучше», – сказал Билялетдинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Билялетдинов Ринат
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VSt
1522533494
Руководители клуба в Хабаровске в агонии. Им бы политику по развитию футбола в регионе запустить и в эту политику деньги вкладывать, а не пытаться у бога чуда вымолить.
Ответить
vick-north-west
1522533799
Ну и кто тренером будет в этом позорном клубе? Разве что опять поддубский...
Ответить
Павел Амурский
1522534669
Нигде ничего не сделал хорошего.
Ответить
x-x-x-x-x
1522535193
ничья не плохой результат на выезде
Ответить
serppion
1522538016
В клубе дешевое руководство. Ни к себе, ни к тренеру нет никакого уважения. Еще бы черную метку подбросили тренеру...
Ответить
арейская
1522538075
Ничего не понимаю, руководство СКА рассчитывало что Билялетдинов за четыре матча поднимет команду со дна , ведь даже ежу было понятно что команда уверенно идёт в ФНЛ, я даже поначалу удивлялась, зачем это Ринату, когда уже всё ясно и что его ожидает, потом даже похвалила, эх, вы, не благодарные...
Ответить
vovan55
1522538368
боссы в шоке...ищут хоттабыча с густой бородой...
Ответить
нейтральныйкакникто
1522538589
Это было известно ещё при его назначении.Или в Хабаровске действительно верили в чудо ....?
Ответить
gor77
1522550404
Всё-таки не хотят руководители клубов, которые находятся до Урала, летать в по всей стране. (((( Да, большая у нас страна. И получается странная ситуация - "Томь", "Сибирь"(бывший "Чкаловец"), "СКА Хабаровск", "ЛУЧ-Энергия" - в честной борьбе побеждают в ФНЛ, а потом... сезон, максимум два, и всё. Вопросов много - финансирование, отношение местной администрации, "спонсоры", руководство Премьер-лиги и т. д.. Причин много и всё они "важные". Тогда вопрос - почему у хоккеистов, баскетболистов, волейболистов не возникает вопросов с перелётами? А ведь у них география чемпионатов во много раз больше. Тогда пусть руководство футбола России не говорит про развитие футбола в стране. Опять провоцируют ситуацию. Сейчас во всю старается "Енисей"(это на 2 часа ближе от Хабаровска), и что??? И ещё. Если это шутка на 1 апреля, то сути вопроса не меняет.
Ответить
Garrincha58
1522561894
тренеришка блин
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+