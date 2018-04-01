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    Билялетдинов: «Увольнение из СКА? Узнал об этом в автобусе»

    Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал свое увольнение из клуба.

    Напомним, что руководство дальневосточной команды приняло решение отправить специалиста в отставку после гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0).

    «Узнал, что уволен, в автобусе. Ехали со стадиона, добирались до гостиницы. Произошел разговор, который продолжился в гостинице. Разговаривал с генеральным директором. Даже не задавал вопросов. Я все эти вещи просчитываю на два хода вперед. Я шел сюда, зная, что чудес ждут, но времени не дадут. Сделать из игроков ФНЛ и молодежного состава футболистов уровня РФПЛ так просто не выйдет. Тут другой уровень.

    При подготовке к «Ахмату» я голову ломал. Потому что игровые возможности у «Ахмата» выше. Только Канунников на уровне конкурирует, ну и Тубич еще с Димидко. У них опыт большой. Остальные все объективно уступали игрокам «Ахмата». Нужно было выбрать такой тактический рисунок, чтобы оставлять себе шансы для контратаки. Но они начинают понимать многие моменты. Жалко, что времени не хватало. Я благодарен своей команде, эти ребята стали немного, но лучше», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 00:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 1 апреля 2018, 12:34

      держись! обидно конечно ,что руководство такое полоумное .что они хотели за такой срок? ни трансферов ни денег

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 апреля 2018, 12:00

      А на что он рассчитывал ? 4 матча = 0 забитых мячей

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 апреля 2018, 10:15

      Может всё проще - надо было сдать матч Тереку, а Билялетдинов упёрся и не сдал? За это и уволили.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 09:18

      В Хабаровске чиновники с детской наивностью! Все верят в чудеса и надеются найти волшебника, который за 6 оставшихся туров "поднимет" команду с последнего места до зоны еврокубков!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 апреля 2018, 09:15

      Быть судилищам-разборкам-неустойкам...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2018, 08:51

      тренеришка блин

      -2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 1 апреля 2018, 08:50

      ни кто не хочет ждать,хотят всё и сразу,вот когда будите в фнл посмотрим кто из тренеров придет(те кто в РФПЛ тренировал клубы повыше рейтингом)ха-ха идиоты руководство,ваш потолок стыковые матчи

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      Рейтинг: +1811

      gor77 1 апреля 2018, 05:40

      Всё-таки не хотят руководители клубов, которые находятся до Урала, летать в по всей стране. ((((
      Да, большая у нас страна. И получается странная ситуация - "Томь", "Сибирь"(бывший "Чкаловец"), "СКА Хабаровск", "ЛУЧ-Энергия" - в честной борьбе побеждают в ФНЛ, а потом... сезон, максимум два, и всё. Вопросов много - финансирование, отношение местной администрации, "спонсоры", руководство Премьер-лиги и т. д.. Причин много и всё они "важные". Тогда вопрос - почему у хоккеистов, баскетболистов, волейболистов не возникает вопросов с перелётами? А ведь у них география чемпионатов во много раз больше. Тогда пусть руководство футбола России не говорит про развитие футбола в стране. Опять провоцируют ситуацию. Сейчас во всю старается "Енисей"(это на 2 часа ближе от Хабаровска), и что???
      И ещё. Если это шутка на 1 апреля, то сути вопроса не меняет.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 апреля 2018, 04:07

      а был ли смысл ехать в Хабаровск .

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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 апреля 2018, 03:32

      Начнём с того, что в одном из интервью ты хаял команду. А тренер в первую очередь должен горой стоять за ребят, что-бы не происходило. Да и где Билялетдинов задержался-то в каком клубе?

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