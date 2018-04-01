Билялетдинов: «Увольнение из СКА? Узнал об этом в автобусе»

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал свое увольнение из клуба.

Напомним, что руководство дальневосточной команды приняло решение отправить специалиста в отставку после гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Узнал, что уволен, в автобусе. Ехали со стадиона, добирались до гостиницы. Произошел разговор, который продолжился в гостинице. Разговаривал с генеральным директором. Даже не задавал вопросов. Я все эти вещи просчитываю на два хода вперед. Я шел сюда, зная, что чудес ждут, но времени не дадут. Сделать из игроков ФНЛ и молодежного состава футболистов уровня РФПЛ так просто не выйдет. Тут другой уровень.

При подготовке к «Ахмату» я голову ломал. Потому что игровые возможности у «Ахмата» выше. Только Канунников на уровне конкурирует, ну и Тубич еще с Димидко. У них опыт большой. Остальные все объективно уступали игрокам «Ахмата». Нужно было выбрать такой тактический рисунок, чтобы оставлять себе шансы для контратаки. Но они начинают понимать многие моменты. Жалко, что времени не хватало. Я благодарен своей команде, эти ребята стали немного, но лучше», – сказал Билялетдинов.