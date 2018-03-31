Мостовой сожалеет, что матч «Амкар» – «Локомотив» состоится не 1 апреля

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом» в Москве. Согласно календарю встреча должна была играться в Перми.

«История одновременно смешная и грустная. Жаль, что матч будет играться не 1 апреля, а за день до дня смеха. Эта дата была бы очень подходящей для данной встречи. Хотя он может стать и прелюдией к этому дню. При этом сложно осуждать сами клубы, если регламент позволяет им проделывать такое. РФС и РФПЛ в будущем надо просто жестче прописать запрет на такие финты.

Интерес клубов понятен. «Амкару» надо сэкономить деньги. А «Локомотиву» в разгар борьбы за золото какой смысл отказываться от возможности избежать дальнего выезда и выступления на не очень хорошем поле, если ему предлагают сыграть у себя дома? Вряд ли другие команды поступили бы по-другому.

Пермяки в большей степени играют от обороны, и для них выездная модель более удобна. Не исключено, что «Амкар» получит выгоду не только с финансовой, но и с турнирной точки зрения. «Локомотив» же имеет шанс уберечь своих футболистов от травм на плохом поле.

Но от потери очков это может его и не спасти. Но это не отменяет того, что ситуация с переносом – в целом неправильная, если смотреть на интересы болельщиков и равные турнирные возможности для всех команд», – сказал эксперт.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может