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  • Мостовой сожалеет, что матч «Амкар» – «Локомотив» состоится не 1 апреля

Мостовой сожалеет, что матч «Амкар» – «Локомотив» состоится не 1 апреля

31 марта 2018, 09:06
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом» в Москве. Согласно календарю встреча должна была играться в Перми.

«История одновременно смешная и грустная. Жаль, что матч будет играться не 1 апреля, а за день до дня смеха. Эта дата была бы очень подходящей для данной встречи. Хотя он может стать и прелюдией к этому дню. При этом сложно осуждать сами клубы, если регламент позволяет им проделывать такое. РФС и РФПЛ в будущем надо просто жестче прописать запрет на такие финты.

Интерес клубов понятен. «Амкару» надо сэкономить деньги. А «Локомотиву» в разгар борьбы за золото какой смысл отказываться от возможности избежать дальнего выезда и выступления на не очень хорошем поле, если ему предлагают сыграть у себя дома? Вряд ли другие команды поступили бы по-другому.

Пермяки в большей степени играют от обороны, и для них выездная модель более удобна. Не исключено, что «Амкар» получит выгоду не только с финансовой, но и с турнирной точки зрения. «Локомотив» же имеет шанс уберечь своих футболистов от травм на плохом поле.

Но от потери очков это может его и не спасти. Но это не отменяет того, что ситуация с переносом – в целом неправильная, если смотреть на интересы болельщиков и равные турнирные возможности для всех команд», – сказал эксперт.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Dimon 007
1522477527
Можно много рассуждать на эту тему, но основные моменты будут понятно только после игры!
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Lakhamu
1522489024
в Перми хорошее поле, просто на синтетике у некоторых футболистов ноги не прямые.
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zigbert
1522565704
Из Перми сообщают что поле находится в идеальном состоянии.
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