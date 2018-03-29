«Манчестер Юнайтед» может купить «сербского Рамоса»

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Партизана» Светозаром Марковичем. Об этом сообщил ресурс Manchester Evening News, назвав футболиста сербским Серхио Рамосом.

Скаут Будимир Вуячич сообщил белградскому клубу об интересе «Юнайтед» к футболисту в феврале. В том же месяце Маркович дебютировал на профессиональном уровне, приняв участие в матче Лиги Европы против «Виктории» (1:3 по сумме двух встреч).

Маркович является воспитанником «Партизана» и подписал взрослый контракт в июле 2017 года. В текущем сезоне на его счету три матча без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.