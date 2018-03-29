Швец поблагодарил Черчесова за дебют в сборной России

Полузащитник сборной России Антон Швец прокомментировал дебют в национальной команде.

«От дебюта в составе сборной России у меня остались самые приятные эмоции. Я счастлив выйти на поле в футболке национальной команды и хочу поблагодарить Станислава Саламовича за то, что предоставил мне эту возможность.

Буду и дальше работать, не останавливаться на достигнутом. Этот дебют даст мне еще больше сил и уверенности в себе.

Конечно, все немного расстроены после поражений. Тем не менее, мы понимаем, что эти игры пошли нам на пользу. Уверен, если продолжать работать, все будет хорошо», – сказал игрок «Ахмата».

В дебютной игре Швеца за сборную команда России уступила французам со счетом 1:3. Ранее матч с командой Бразилии завершился поражением 0:3.