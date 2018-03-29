Ди Франческо: «Рома» должна уважать «Барселону», но не бояться ее»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Все наши мысли сейчас об этой игре, но для начала нам надо сыграть с «Болоньей». Это очень важный матч с точки зрения борьбы за место в тройке. Нужно добиться результата, чтобы не потерять уверенность.

Как остановить Месси? Нам не стоит зацикливаться на мысли только об одном игроке. Мы должны остановить всю «Барселону». Конечно, на Лионеля стоит обратить особое внимание. Мы должны уважать «Барселону», но не бояться ее», – цитирует высказывания Ди Франческо Sky Italia.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» пройдет на стадионе «Камп Ноу» 4 апреля.