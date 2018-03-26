Ринат Билялетдинов недоволен отношением к делу футболистов «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов высказал неудовольствие игрой своей команды в товарищеском матче против «КАМАЗа».

«Недоволен качеством игры. Победа на сборах может создать обманчивое впечатление. Нет, нет и еще раз нет. Масса вопросов.

Частично можно найти объяснение в насыщенном тренировочном дне накануне игры – мы не снижали нагрузи. Но подход к игре не тот, который хочется видеть. Классных проявлений по минимуму. По принципу достаточности: вот достаточно для это команды, мы так и играем.

Соперник – не сильный раздражитель. Во втором тайме пришлось включить голос. Должно прорвать в игре на другом уровне, но воз и ныне там», – заявил Билялетдинов.

Напомним, что товарищеский матч «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» завершился со счетом 1:0.